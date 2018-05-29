Сменила главу накануне губернаторских выборов избирательная комиссия Бердска

Сегодня, 29 мая, на должность председателя избирательной комиссии Бердска назначена Наталья Фокина, занимавшая до сегодняшнего дня пост зампреда избиркома. Такое решение принял облизбирком, которому подчиняется городской. Как стало известно «Курьер. Среда. Бердск», бывший глава бердской территориальной избирательной комиссии Галина Лаптева ушла на заслуженный отдых, уступив место опытному коллеге. Это была ее инициатива.

Наталье Валерьевне теперь предстоит уже в новом качестве — председателя ТИК — готовиться к сентябрьским выборам губернатора. Впрочем, официально старт выборам еще не дан. По словам Фокиной, это произойдет со дня на день, после того, как заксобрание Новосибирской области примет решение о досрочных выборах главы региона. И после этого начнется избирательная компания. Бердчане вместе со все областью выберут губернатора в единый день голосования 9 сентября.

Наталья Фокина с 1994 года работала в администрации города после окончания Бердского электромеханического техникума и нескольких лет работы на БЭМЗе. Начала с должности секретаря организационно-контрольного отдела. Потом перешла секретарем главы — еще при Александре Зинченко, в этой же должности работала при Александре Терепе. Параллельно получила высшее образование в Сибирском академии госслужбы. Вскоре Наталья Валерьевна перешла в управление делами, где доросла до поста начальника канцелярии и заместителя.

В феврале 2016 года Фокина перешла на работу в территориальный избирком по приглашению Галины Лаптевой. Функции и компетенции председателя ТИК ей хорошо знакомы.

— Выборный процесс не стоит на месте, совершенствуется. Вводятся новые цифровые технологии, меняется законодательство. Как, например, на президентских выборах было голосование по месту нахождения. Я буду продолжать выполнять ту работу, которую делала последние 2,5 года, только в другой должности, — прокомментировала «Курьер. Среда. Бердск» Наталья Фокина.

Заместителя ТИК выберут 11 ее членов, выбранных на пять лет, тайным голосованием. Председатель — единственная штатная должность теризбиркома Бердска, замещает которую государственный служащий.