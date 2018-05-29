Путин дал российское гражданство американскому бойцу Джеффри Монсону

Президент РФ Владимир Путин своим указом предоставил российское гражданство американскому спортсмену, бойцу смешанных единоборств Джеффу Монсону. Документ опубликован во вторник на официальном портале правовой информации.

«Принять в гражданство Российской Федерации Монсона Джеффри Уильяма, родившегося 18 января 1971 г. в Соединенных Штатах Америки», — говорится в указе, подписанном 28 мая 2018 года.

Джеффри Уильям Монсон родился и жил в штате Миннесота, США. Выступая в смешанных единоборствах, Монсон по прозвищу «Снеговик» провел 85 боев, в которых одержал 60 побед. Он также является чемпионом мира по бразильскому джиу-джитсу.

Монсон известен своей любовью к России и ее советскому прошлому, передает ТАСС. Спортсмен неоднократно начинал бои под гимн Советского Союза. В 2016 году он получил звание почетного гражданина Абхазии, а в прошлом году — паспорт гражданина провозглашенной Луганской народной республики.