МФЦ в Бердске: Посетители перестали спрашивать — что, где и сколько стоит?

Четвертый год работает многофункциональный центр (МФЦ) в Бердске. По словам руководителя бердского филиала МФЦ Ольги Комаровой, если раньше заявители при обращении спрашивали: что это? где это? сколько это стоит?, то теперь, когда бердчане слышат о многофункциональном центре, чаще всего стараются получить консультацию, даже если не обращаются за услугами.

— Все эти три года наш коллектив направлял силы на то, чтобы познакомить бердчан с нашим учреждением, так как для города это был новый формат. Поэтому и мысли возникали по поводу стоимости услуг. Когда люди к нам попадали, то они видели комфортный зал, мягкие диваны, мониторы и улыбающихся девушек-специалистов. Сегодня в нашем центре открыто 20 окон, в которых ведут прием специалисты. Три года назад было на три окна меньше, — рассказала Ольга Комарова.

В 2015 году в многофункциональном центре обслужили 60 000 заявителей, в 2016 и 2017 году в среднем 100 000 человек.

Все эти три года стабильно востребованы услуги Росреестра (44%), также пользуются спросом и другие направления.

— На сегодняшний день мы выдаем жителям справки о размере пенсии здесь и сейчас. Не надо заявителю ждать, когда к нам поступит информация на бумажном носителе, чтобы мы ее выдали. Посредством электронного взаимодействия эту услугу мы оказываем на приеме, — отметила Комарова.

Большой процент услуг МФЦ предоставляет по вопросам миграции населения. Сейчас на приеме сокращается время, поскольку при приеме документов на регистрацию и снятие с регистрации отсутствует заполнение листков убытия и прибытия. На это тратилось много времени.

Сотрудники МФЦ выдают справки о наличии или отсутствии судимости, привлечении к административной ответственности за употребление наркотических средств. Почти все руководители государственных органов, как правило, требуют эти справки от своих сотрудников. Поэтому и обращений в МФЦ за такими справками немало.

— Путем электронного взаимодействия услуги оказываются намного быстрее. Все справки к нам приходят по защищенным каналам. Если раньше мы ждали один раз в неделю курьера из Новосибирска, который привозил их в бумажном варианте, то сегодня на приеме специалист распечатывает эту справку. И она готовится уже не 30 дней, а две, максимум три недели. Это удобно и заявителям, и нам, — сообщила Ольга Викторовна.

В 2018 году МФЦ Новосибирской области заключило соглашение с новосибирской избирательной комиссией. И МФЦ впервые приняло участие по приему заявление тех граждан, которые прибыли в город на момент выборов либо планировали уехать на отдых или в командировку. Первый заявитель по этому вопросу был в бердском филиале МФЦ 31 января. За все время приема заявлений обратились около 200 человек.

— Для меня как руководителя в этом году стоит задача по развитию приема муниципальных услуг. Добавится большой блок. Нам предстоит изучить регламенты, которые меняются, находятся на согласовании в прокуратуре или на утверждении. У нас не так много времени, поэтому будем совмещать и совместно со специалистами администрации отрабатывать памятки по каждой услуге, — акцентировала Ольга Комарова.