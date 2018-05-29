Пособничество в растрате инкриминирует СК арестованному замдиректора мусорной свалки Бердска

В Бердске расследуется уголовное дело по факту растраты в особо крупном размере.

Следственным отделом по Бердску управления СКР по Новосибирской области возбуждено уголовное дело в отношении 33-летней Софьи Солоповой, директора МУП «СпецАвтоХозяйство», по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ (растрата) и 46-летнего замдиректора муниципального предприятия Сергея Оленича, по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 33, ч. 4 ст. 160 УК РФ (пособничество в растрате). САХ в том числе занимается утилизацией бытовых отходов на бердской мусорной свалке.

— По данным следствия, в апреля 2016 года директор МУП «СпецАвтоХозяйство» изготовила приказ о приеме на работу 46-летнего мужчины на должность заместителя директора по техническим и экономическим вопросам, после чего поставила в документе как должностное лицо учреждения подпись от своего имени и внесла сведения о трудоустройстве в электронную программу «1С Предприятие» для начисления ему заработной платы и иных предусмотренных законом выплат, — рассказал подробности старший помощник руководителя областного управления СКР Дмитрий Чечулин.

В период времени с апреля 2016-го по март 2018 года, на основании предоставленных табелей учета рабочего времени сотрудниками бухгалтерии МУП «СпецАвтоХозяйство», заместителя директора были незаконно начислены и выплачены денежные средства в виде заработной платы и иных предусмотренных законом выплат, которые были выделены в фонд заработной платы работникам МУП «СпецАвтоХозяйство», всего на общую сумму более 1,4 млн. По версии следствия, он числился, но фактически не исполнял должностных обязанностей.

Уголовное дело возбуждено по материалам оперативно-розыскной деятельности, проведенной сотрудниками управления экономической безопасности и противодействия главка МВД России по Новосибирской области и ФСБ.

В настоящее время Солоповой избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, сообщал «Курьер. Среда. Бердск». По делу выполняется комплекс следственных действий, направленных на установление всех подлежащих доказыванию обстоятельств, расследование продолжается.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», Сергея Оленича суд арестовал в марте по подозрению в пособничестве «хищения воды на 170 млн рублей».

По версии следствия, в сентябре 2017 года сотрудники КБУ выявили факты незаконного подключения (врезки) комплексом «Сибиряк» к водопроводу холодного водоснабжения без учета количества потребления объема холодной воды. Согласно произведенному расчету, ЗАО «МК «Сибиряк» обязано оплатить в пользу МУП «Комбинат бытовых услуг» за предоставленную услугу более 170 млн рублей.

Гендиректора МК «Сибиряк» Владимир Дыненков, не желая погашать задолженность, через Оленича обратился к директору КБУ Александру Кожину, с целью снижения суммы задолженности до 380 тыс. рублей, сообщал «Курьер. Среда. Бердск».

Все трое арестованы. Дыненков и Оленич проходят по делу как пособники. А Кожина обвиняют в превышении полномочий, повлекших существенный ущерб предприятию. Более того, на бывшего директора КБУ заведено еще одно похожее дело. На этот раз он «простил» строительной компании 20 млн рублей за потребленную воду, полагает следствие, сообщал «Курьер. Среда. Бердск».