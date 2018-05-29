Заместителем по экономике назначил экс-главбуха мэрии глава Бердска

Как и предполагал «Курьер. Среда. Бердск», вице-мэром по экономике администрации города стала Жанна Шурова, до сих пор занимавшая должность гласного бухгалтера мэрии. Мэр Бердска Евгений Шестернин только что подписал приказ о ее назначении.

— Я подписал назначение Жанны Сергеевны на должность заместителя главы по экономике, — прокомментировал «Курьер. Среда. Бердск» Евгений Анатольевич, аргументировав свой выбор высокими профессиональными качествами Шуровой и тем, что она числилась в кадровом резерве.

По словам главы города, других назначений пока не произошло.

-Идет подготовительная работа, консультации, — ответил Евгений Анатольевич на вопрос «Курьер. Среда. Бердск», подтвердив, что претендентами на две другие должности являются Владимир Захаров и Сергей Носов.

Первые пока руководит бердским управлением ЖКХ и является депутатом горсовета. Второй — уже работает заместителем главы по социальным вопросам. По ним решение будет принято в ближайшее время, заявил «Курьер. Среда. Бердск» мэр Шестернин.

Как рассказывал «Курьер. Среда. Бердск» Владимир Захаров, он еще не принял окончательного решения уйти на повышение и сложить депутатские полномочия. Кроме того, по информации редакции, его беспокоит, кто займет его место в УЖКХ.

В компетенции Жанны Шуровой теперь станут не только экономический блок, но и другие подразделения администрации — отдел труда, контрактная система, управление имуществом, юридическая служба.

У Шуровой есть высшее экономическое образование и большой опыт работы в органах власти. Она начала свою деятельность в тот период, когда городом руководил Александр Терепа. При нем Жанна Сергеевна была сотрудником административно-технической инспекции. Туда она пришла из отдела МВД Советского района Новосибирска.

Постепенно она шла вверх по карьерной лестнице, ей доверяли все более сложные и ответственные участки работы. В должности главбуха Шурова работала с тремя мэрами — Ильей Потаповым, Андреем Михайловым и нынешним Евгением Шестерниным.

Во время судебного процесса над Потаповым, которого суд приговорил к 10 годам лишения свободы за взятки и другие коррупционные преступления, Шуровой приписывали некую причастность к мэрским делам. Однако суд развеял слухи — в уголовном деле ее имя в отношении преступных эпизодов Ильи Потапова не фигурировало.