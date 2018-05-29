Ключи от «трешки» дала власть многодетной семье из разрушающегося дома Бердске

Ключи от новой трехкомнатной квартиры в Раздольном получила многодетная семья, жившая до этого в разрушающемся доме на затопляемой земле частного сектора Бердска.

В число опасных для жизни домов попал дом, в котором проживает многодетная семья из 9 человек. «Курьер. Среда. Бердск» сообщал о начавшемся разрушении. Семья Гудочкиных не стала дожидаться трагических событий, а написала заявление в прокуратуру.

После этого дом посетила комиссия из мэрии, а результатом всех событий стало выделение временной жилплощади — трехкомнатной квартиры в микрорайоне Раздольном. Куда они начали переезжать 27 мая.

Елена Гудочкина, многодетная мать, рассказала «Курьер. Среда. Бердск», как проходит заселение в новую квартиру:

— Мы все в беготне, на два дома. Ночуем уже здесь, в новой квартире. А папа наш занимается перевозкой вещей первой необходимости и, одновременно, сторожит то, что осталось на участке.

Елена довольна тем, как разрешилась ситуация с ее домом.

— Вообще, мне бы хотелось сказать, что я очень благодарна, что нас все-таки услышали и дали это жилье. Дом трехэтажный, квартиры тут такие… очень малогабаритные. Но меня предупреждали, что будет тесно, что комнаты маленькие. Но деваться-то некуда… Понимаете, я им благодарна, я говорю «Спасибо!» Я сплю вторую ночь спокойно. У меня подушка под головой не прыгает, я ни о чем не думаю, я уснула и не просыпаюсь двести раз за ночь. Не боюсь, что с детьми может что-то случиться, — сказала с облегчением Елена.

Переезд, как говорят, сродни трем пожарам. В процессе переезда появляется множество бытовых проблем, мелких и крупных. Решать их приходится по мере возникновения.

— Для нашей семьи этой площади, конечно, очень мало. Мне сейчас некуда даже стиральную машинку поставить, потому что ванная настолько маленькая… И кухня маленькая… Я даже при всем желании не знаю, где я их всех усажу, куда я машинку поставлю. Она у меня на 9 кг, а тут даже самая маленькая машинка ни в ванную, ни в коридор просто не помещается. И потом, сушить-то постиранное белье негде. Балкона нет, балконов в доме нет вообще. Дома в Раздольном вообще все без балконов. И на улице веревок нет, — пожаловалась на неустроенность Елена.

В основном все у семьи Гудочкиных замечательно. Крыша над головой есть, но проблем появляется все больше и больше. Сейчас Елена пытается «выбить» электроплиту, потому что в ее доме такого не было — там семья Елены пользовалась газом. А в новой квартире готовить еду не на чем. Елене приходится решать множество бытовых мелочей. Как на зло, к переезду добавились серьезные трудности.

— Вдобавок, у меня все сложилось в кучу. Я в таком состоянии, что даже порадоваться по-настоящему не могу. У меня внучка в больнице. Состояние ее было настолько тяжелое, что ее увозили в реанимацию. Вторая бабушка, мама моего зятя, серьезно заболела, потому что из-за этого сильно переживала. Это же ее единственный сын и единственная внучка, долгожданная. У нас неприятности, внучка в реанимации, она за всех начала переживать и просто так это для нее не прошло, — поведала о своих трудностях Елена.

Квартиру из маневренного фонда семье Елены выдали на время. Что будет дальше, покажет время.

— Нам сказали, что квартиру, скорее всего, дадут на год. Потому что за полгода вряд ли они решат проблему с подтоплением. Но если они ее и решат, на что мы очень сильно надеемся, то сразу же вода не уйдет, и дом просохнет не сразу. И сразу же не поймешь, что нужно будет сделать, чтобы дом стоял дальше. И вообще, выстоит ли он, пока сделают водоотведение, — выразила сомнение Елена.

Несмотря на значительные улучшения с одной стороны, ситуация у семьи Елены остается очень тяжелой.

— Я просто разрываюсь. Еще и два дома… Еще и готовить не на чем… Мы вообще сейчас в подвешенном состоянии настолько, что о чем-то думать и что-то загадывать не можем… — сказала Елена Гудочкина.

В течение десятка лет частный сектор Бердска подтапливается талыми и грунтовым водами. На затапливаемой площади в 50 га более 400 жилых домов построено по технологии «шлаколитья». Шлак, из которого построены эти дома, очень хорошо впитывает влагу. Впитав влагу, «строительный материал» быстро теряет прочность и, просто-напросто, рассыпается. Дома, построенные из него, начинают разрушаться, создавая смертельную опасность для своих жильцов.

Первой ласточкой в череде обрушившихся домов стал дом Андрея Крюкова на улице Октябрьской. Он «потерял» одну из несущих стен вечером 26 апреля, улучшив обзор из спальни и кухни. Следом за ним обрушился угол дома на улице Мира, открыв доступ в нежилое помещение с двух сторон. Затем на улице Толбухина произошли обрушения в двух домах. В одном развалилась, уйдя под пол, кирпичная печь. В другом от дома отвалился угол, образуемый несущими стенами.

В Бердске начаты работы по сооружению системы лучевого

дренажа, предназначенной для осушения частного сектора.