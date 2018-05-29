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Выбрали подрядчика для ремонта двора по программе «Комфортная среда» в Бердске

Подрядчика по другим домам определят в начале июня. Ремонт по президентской программе планируют завершить к конку августа.

29.05.2018 Автор: Галина Панчева Фото: Галины Панчевой Один комментарий

Выбрали подрядчика для ремонта двора по программе «Комфортная среда» в Бердске

По словам Владимира Захарова, ремонт дворов планируют завершить к концу августа

Открытый аукцион по выбору подрядчика для выполнения благоустройства двора одного из домов, вошедшего в программу «Комфортная среда», прошел 25 мая в Бердске. Через 10 дней с подрядчиком будет подписан муниципальный контракт и он приступит к работе, рассказал на совещании чиновников 28 мая начальник УЖКХ Владимир Захаров.

— По шести оставшимся многоквартирным домам мы совместно с управляющими компаниями размещаем уведомления о проведении конкурса на определение подрядных организаций. 3 и 4 июня мы подведем итоги по выбору подрядчика на шести домах. Следующий этап — работы по благоустройству, — сообщил Захаров.

В этом году в программу «Комфортная среда» дома №1 и №50А по ул. Вокзальной, дом № 1А по ул. Островского, дом № 37 по ул. Ленина, дом № 4 по ул. Горького, дом № 20 в микрорайоне «Северный» и дом № 2 по ул. Лунной. Комплекс работ здесь предстоит такой же, как и в отремонтированных дворах в прошлом году. Сделают проезды, парковочные места, тротуары, детские площадки, озеленят территорию. Работы должны завершить к концу августа.


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(1) Комментарий

  1. Аноним

    А что, Ленина 28 из программы в этом году выключили..

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