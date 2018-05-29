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В растрате 1,4 млн рублей подозревают директора МУП «Спецавтохозяйство» из Бердска

Софью Солопову суд отправил под домашний арест по ходатайству СК. Следствие полагает, что она незаконно платила зарплату своему заму Сергею Оленичу, который арестован по делу о «хищении воды» на 170 млн рублей.

29.05.2018 Автор: Анастасия Солодкова Фото: Свидетель Нет комментариев

В растрате 1,4 млн рублей подозревают директора МУП Спецавтохозяйство из Бердска

Софья Солопова в том числе руководит бердской городской свалкой

Под домашний арест направил 26 мая бердский суд директора муниципального предприятия «Спецавтохозяйство» Софью Солопову. Об этом «Курьер. Среда. Бердск» рассказал старший помощник руководителя управления СКР по Новосибирской области Дмитрий Чечулин. Солопова арестована на 2 месяца по подозрению в растрате в особо крупном размере.

Это связано с «работой» в МУПе ее заместителя Сергея Оленича, который фактически в течение двух лет получал зарплату (общая сумма 1,4 млн рублей), но никаких должностных обязанностей не выполнял.

Оленич, как сообщал «Курьер. Среда. Бердск» арестован за пособничество в «хищении воды» на 170 млн рублей. Суд продлил ему арест до 26 июня. Сергея Оленича задержали в марте одновременно с другим пособником Владимиром Дыненковым, гендиректором МК «Сибиряк», и экс-руководителем муниципального Комбината бытовых услуг Александром Кожиным.

Софья Солопова в том числе руководит городской свалкой Бердска, которую недавно, как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», передали в муниципальную собственность.

Подробности — в ближайшее время.


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