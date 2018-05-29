В популярном мороженом нашли кишечную палочку и антибиотики в Новосибирской области

Роскачество проверило самый популярный в России ванильный пломбир. Исследование, результаты которого поступили в РБК, показало, что почти в трети такой продукции есть нарушения.

Проверка проводилась по 34 маркам пломбира, произведенного в Москве и Подмосковье, Санкт-Петербурге и Ленинградской области, а также в Татарстане, Белгородской, Волгоградской, Вологодской, Липецкой, Нижегородской, Новосибирской, Омской, Свердловской и Томской областях, Краснодарском, Пермском, Приморском и Ставропольском краях.

​Специалисты проверяли мороженое по 51 показателю качества и безопасности, в том числе на наличие кишечной палочки, антибиотиков, растительных жиров и искусственных добавок.

Проверка показала, что три вида пломбира превышали по качеству действующие ГОСТы — это продукция марок «Русский холод» (Московская область), «Вологодский пломбир» (Вологодская область) и «Эскимос» (Томская область).

Нарушения законодательства зафиксированы в 12 товарах.

В частности, в двух — «Ваш пломбир» и «Мороженое от Деда Мороза» — содержание жира было ниже 12%, что не дает права называть такой продукт пломбиром. Растительные жиры были найдены только в 6% проверенных образцов — в мороженом «Белое золото» (Ленинградская область) и «Бодрая корова» (Белгородская область).

По данным Роскачества, производители «Как было» и «Сибхолод» добавили в мороженое крахмал, но не указали это в данных о составе продукта.

Бактерии кишечной палочки были найдены в мороженом двух брендов: «Артек» и «Волгоградский пломбир». Ни в одном из образцов не обнаружено радионуклидов, ГМО и токсичных элементов, пестицидов, тяжелых металлов, золотистого стафилококка, листерий, патогенных микроорганизмов и превышения по общему количеству бактерий.

Претензии у специалистов есть также к «Волгоградскому пломбиру» и «Липецкому»: содержание антибиотиков в этом мороженом выше уровня, допустимого техническим регламентом Таможенного союза. Еще в шести образцах были обнаружены следы антибиотиков, что не является нарушением законодательства.

Два товара — «Золотой стандарт» и «Как раньше» показали превышение показателя кислотности, что может свидетельствовать об использовании не самого свежего молочного сырья, отмечается в исследовании Роскачества.​

Масштабная проверка качества молочной продукции в России была инициирована правительством. Россельхознадзор, Роспотребнадзор и Роскачество проверяли ранее также творог, сливочное масло и молоко.