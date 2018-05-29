Отменить визы для приезжающих лечиться в Россию предложили власти Крыма

Власти Крыма предлагают ввести безвизовый режим для иностранцев, приезжающих на лечение в российские санатории и на курорты. Об этом газете «Коммерсантъ» рассказал советник главы республики Сергей Стрельбицкий на проходящем в Кисловодске всероссийском форуме «Здравница».

«Мы предлагаем, чтобы иностранные граждане, которые хотят лечиться в России, могли бы посещать нашу страну без оформления визы на период до 30 дней. Разумеется, с подтверждением, что едут именно на лечение. За этот срок они могут, например, пройти оздоровительный курс в наших санаторно-курортных учреждениях», — сказал Стрельбицкий.

Для тех, кому необходимо более длительное лечение, предлагается ввести специальные медицинские визы сроком до полугода, которые будут выдаваться по упрощенной схеме. Инициатива увеличит доходы санаторно-курортной отрасли и положительно скажется на качестве услуг, полагает Стрельбицкий. «Директора санаториев и руководители медучреждений станут ориентироваться на международные стандарты, так что от этого выиграют и россияне», — цитирует его «Коммерсантъ».

Иностранцев, по его мнению, такое предложение заинтересует, учитывая благоприятный для них курс валюты. «Если говорить о Крыме, — они убедятся сами, что Крым — это часть России», — добавил советник главы Крыма.