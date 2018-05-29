КУРЬЕР.СРЕДА.Бердск - новости Бердска

Недвижимость

Продам студию
Продам студию
Продам студию
Продам студию
Продам студию
ПРОДАМ КВАРТИРУ 27 КВ.М. С ОТЛ. РЕМОНТОМ /ТОРГ/
Продам 3к квартиру
Еще недвижимость
Квартиры . Дома . Земля . Дачи . Гаражи

Объявления

Еще объявления
Вакансии . Грузоперевозки Красота и здоровье Репетиторство . Строительство и отделка

Лента новостей

Отключать все электроприборы по окончании рабочего дня призвал мэр Бердска

В популярном мороженом нашли кишечную палочку и антибиотики в Новосибирской области

Отменить визы для приезжающих лечиться в Россию предложили власти Крыма

Утонула трансформаторная будка в частном секторе Бердска

СМИ: Роман Абрамович стал гражданином Израиля

Копирование, сканирование, набор текста, рассылка резюме

Резко подскочили цены на бензин в России

Аварийная сосна нависла над дорогой в дачном обществе «Дружба» Бердска

Новым вице-мэром Бердска по экономике назначат главбуха городской администрации

Треть молодых россиян работает не по профессии

Последние комментарии

Май 2018
M T W T F S S
« Apr    
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031  


Отменить визы для приезжающих лечиться в Россию предложили власти Крыма

Инициатива увеличит доходы санаторно-курортной отрасли и положительно скажется на качестве услуг, полагают крымские чиновники.

29.05.2018 Фото: Википедия Нет комментариев

Отменить визы для приезжающих лечиться в Россию предложили власти Крыма

Крымским здравницам нужна заполняемость

Власти Крыма предлагают ввести безвизовый режим для иностранцев, приезжающих на лечение в российские санатории и на курорты. Об этом газете «Коммерсантъ» рассказал советник главы республики Сергей Стрельбицкий на проходящем в Кисловодске всероссийском форуме «Здравница».

«Мы предлагаем, чтобы иностранные граждане, которые хотят лечиться в России, могли бы посещать нашу страну без оформления визы на период до 30 дней. Разумеется, с подтверждением, что едут именно на лечение. За этот срок они могут, например, пройти оздоровительный курс в наших санаторно-курортных учреждениях», — сказал Стрельбицкий.

Для тех, кому необходимо более длительное лечение, предлагается ввести специальные медицинские визы сроком до полугода, которые будут выдаваться по упрощенной схеме. Инициатива увеличит доходы санаторно-курортной отрасли и положительно скажется на качестве услуг, полагает Стрельбицкий. «Директора санаториев и руководители медучреждений станут ориентироваться на международные стандарты, так что от этого выиграют и россияне», — цитирует его «Коммерсантъ».

Иностранцев, по его мнению, такое предложение заинтересует, учитывая благоприятный для них курс валюты. «Если говорить о Крыме, — они убедятся сами, что Крым — это часть России», — добавил советник главы Крыма.


Похожие записи

Тэги:

Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Последние новости:
Отключать все электроприборы по окончании рабочего дня призвал мэр Бердска В популярном мороженом нашли кишечную палочку и антибиотики в Новосибирской области Афиша Бердска: Новые выставки в музее

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".

Ознакомьтесь с правилами комментирования

Новости компаний

Все новости компаний

Все акции и скидки

КЛИНИКА САНИТАС.Гиудотерапия -эффективный метод лечения
ЗАО "Клиника Санитас"
© 2007-2018 Все права на материалы, находящиеся на бердском городском сайте Курьер.Среда.Бердск, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта и саттелитных проектов, гиперссылка (hyperlink) на наш сайт обязательна.
Сетевое издание Kurer-sreda зарегистрировано Роскомнадзором
Номер свидетельства: ЭЛ № ФС 77 – 72746 от 04.05.2018
Учредитель: ООО «Издательский дом «БукЪвица»
Главный редактор: Г.В.Коморникова
Адрес редакции: 633010, Новосибирская обл., г. Бердск, ул. К.Маркса, д. 24, оф. 2, bkurer@mail.ru, 8(383-41) 3-00-10

Яндекс.Метрика