Утонула трансформаторная будка в частном секторе Бердска

Трансформаторная будка на перекрёстке улиц Красноармейской и Рабочей в Бердске
На перекрёстке улиц Красноармейской и Рабочей в Бердске установлена трансформаторная будка. Она действующая и передает электричество в частные дома в округе. Из-за высокого уровня подземной реки она стоит в воде. Местные жители обеспокоены, потому что на первый взгляд, ситуация выглядит довольно опасной.
Трансформаторная будка стоит в луже
При наружном визуальном осмотре будки видно, что она стоит в луже настолько глубоко, что двери касаются поверхности воды. Сама же лужа настолько обширна, что покрывает соседний участок.
Игорь Михин, начальник бердского участка РЭС, объяснил «Курьер. Седа. Бердск», что в данной ситуации бояться нечего, так как монтаж объекта был выполнен по всем правилам.
— Мы произвели осмотр объекта и никаких фактов, свидетельствующих об опасности поражения электрическим током, не выявили. Высота до концевых «разделок», (контактов, находящихся под напряжением — прим. ред.) больше метра, соответственно, никакой опасности нет. У нас все линии уходят в землю, а земля всегда имеет влагу. Если бы у кабельных линий изоляция не соответствовала нормативам, то у нас везде была бы опасность, — успокоил Михин.
ТП находится в «зоне риска» — на территории, постоянно подтопляемой грунтовыми водами. Из-за них. как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», в массовом порядке рушатся дома. Но власть начала сооружать дренажную систему для осушения участка, на котором находятся 410 частных домов.
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Михаил Зощенко.
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КОШКА И ЛЮДИ
Печка у меня очень плохая. Вся моя семья завсегда угорает через неё. А чёртов жакт починку производить отказывается. Экономит. Для очередной растраты. Давеча осматривали эту мою печку. Вьюшки глядели. Ныряли туда вовнутрь головой. — Нету,— говорят.— Жить можно. — Товарищи,— говорю,— довольно стыдно такие слова произносить: жить можно. Мы завсегда угораем через вашу печку. Давеча кошка даже угорела. Её тошнило давеча у ведра. А вы говорите — жить можно….. »
Ну уж простите за такой копипаст. Навеяло(((
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Стоит в луже и утонула, это разные вещи
И потом, трансформаторная будка не должна стоять на земле, под неё нужен тоже либо фундамент , либо должна стоять на столбчатом фундаменте и должна быть закреплена на нем
А тут уже похоже, как с советских времён ее воткнули, так к ней никто за это время не подходил ни разу
И к столбам тем же так же … за что только деньги за свет отдаём? Где обслуживание оборудования?
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за что только деньги за свет отдаём? Где обслуживание оборудования?
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вы разве в рэс платите?
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