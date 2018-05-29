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Утонула трансформаторная будка в частном секторе Бердска

Повышенный уровень грунтовых вод, помимо разрушающихся домов и наклоняющихся столбов, преподнес бердчанам еще один повод для беспокойства.

29.05.2018 Автор: Слава Душин Фото: Славы Душина 3 коммент.

Утонула трансформаторная будка в частном секторе Бердска

Трансформаторная будка на перекрёстке улиц Красноармейской и Рабочей в Бердске

На перекрёстке улиц Красноармейской и Рабочей в Бердске установлена трансформаторная будка. Она действующая и передает электричество в частные дома в округе. Из-за высокого уровня подземной реки она стоит в воде. Местные жители обеспокоены, потому что на первый взгляд, ситуация выглядит довольно опасной.

Утонула трансформаторная будка в частном секторе Бердска

Трансформаторная будка стоит в луже

При наружном визуальном осмотре будки видно, что она стоит в луже настолько глубоко, что двери касаются поверхности воды. Сама же лужа настолько обширна, что покрывает соседний участок.

Игорь Михин, начальник бердского участка РЭС, объяснил «Курьер. Седа. Бердск», что в данной ситуации бояться нечего, так как монтаж объекта был выполнен по всем правилам.

— Мы произвели осмотр объекта и никаких фактов, свидетельствующих об опасности поражения электрическим током, не выявили. Высота до концевых «разделок», (контактов, находящихся под напряжением — прим. ред.) больше метра, соответственно, никакой опасности нет. У нас все линии уходят в землю, а земля всегда имеет влагу. Если бы у кабельных линий изоляция не соответствовала нормативам, то у нас везде была бы опасность, — успокоил Михин.

ТП находится в «зоне риска» — на территории, постоянно подтопляемой грунтовыми водами. Из-за них. как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», в массовом порядке рушатся дома. Но власть начала сооружать дренажную систему для осушения участка, на котором находятся 410 частных домов.


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Весь сюжет: Дренаж и обрушение

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(3) Комментариев

  1. Аноним

    Михаил Зощенко.
    »
    КОШКА И ЛЮДИ
    Печка у меня очень плохая. Вся моя семья завсегда угорает через неё. А чёртов жакт починку производить отказывается. Экономит. Для очередной растраты. Давеча осматривали эту мою печку. Вьюшки глядели. Ныряли туда вовнутрь головой. — Нету,— говорят.— Жить можно. — Товарищи,— говорю,— довольно стыдно такие слова произносить: жить можно. Мы завсегда угораем через вашу печку. Давеча кошка даже угорела. Её тошнило давеча у ведра. А вы говорите — жить можно….. »
    Ну уж простите за такой копипаст. Навеяло(((

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  2. Аноним

    Стоит в луже и утонула, это разные вещи
    И потом, трансформаторная будка не должна стоять на земле, под неё нужен тоже либо фундамент , либо должна стоять на столбчатом фундаменте и должна быть закреплена на нем
    А тут уже похоже, как с советских времён ее воткнули, так к ней никто за это время не подходил ни разу
    И к столбам тем же так же … за что только деньги за свет отдаём? Где обслуживание оборудования?

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    • zizou

      за что только деньги за свет отдаём? Где обслуживание оборудования?
      ========================
      вы разве в рэс платите?

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