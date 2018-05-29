Утонула трансформаторная будка в частном секторе Бердска

На перекрёстке улиц Красноармейской и Рабочей в Бердске установлена трансформаторная будка. Она действующая и передает электричество в частные дома в округе. Из-за высокого уровня подземной реки она стоит в воде. Местные жители обеспокоены, потому что на первый взгляд, ситуация выглядит довольно опасной.

При наружном визуальном осмотре будки видно, что она стоит в луже настолько глубоко, что двери касаются поверхности воды. Сама же лужа настолько обширна, что покрывает соседний участок.

Игорь Михин, начальник бердского участка РЭС, объяснил «Курьер. Седа. Бердск», что в данной ситуации бояться нечего, так как монтаж объекта был выполнен по всем правилам.

— Мы произвели осмотр объекта и никаких фактов, свидетельствующих об опасности поражения электрическим током, не выявили. Высота до концевых «разделок», (контактов, находящихся под напряжением — прим. ред.) больше метра, соответственно, никакой опасности нет. У нас все линии уходят в землю, а земля всегда имеет влагу. Если бы у кабельных линий изоляция не соответствовала нормативам, то у нас везде была бы опасность, — успокоил Михин.

ТП находится в «зоне риска» — на территории, постоянно подтопляемой грунтовыми водами. Из-за них. как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», в массовом порядке рушатся дома. Но власть начала сооружать дренажную систему для осушения участка, на котором находятся 410 частных домов.