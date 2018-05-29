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СМИ: Роман Абрамович стал гражданином Израиля

По информации журналистов, один из богатейших российских бизнесмен уже купил особняк в Тель-Авиве и открыл счет в банке. Теперь он сможет беспрепятственно ездить в Великобританию.

29.05.2018 Фото: Википедия Один комментарий

СМИ: Роман Абрамович стал гражданином Израиля

Роман Абрамович получил израильское гражданство

Российский бизнесмен Роман Абрамович получил гражданство Израиля, сообщает The Times of Israel со ссылкой на местные СМИ.

По информации журналистов, ранее в понедельник личный самолет Абрамовича приземлился в аэропорту «Бен-Гурион» в Тель-Авиве, передает «Интерфакс».

Он получил удостоверение личности гражданина Израиля, на которое имеет право по программе репатриации евреев в Израиль. Некоторые источники уточняют, что Абрамович пока получил удостоверение, дающее право на постоянное проживание в стране.

СМИ сообщают, что Абрамович будет жить в особняке в районе Неве-Цедек Тель-Авива. Ранее здание принадлежало актрисе Галь Гадот. Формально ранее его местом жительства считался офшорный остров Джерси в проливе Ла-Манш. По данным «Едиот ахронот», бизнесмен уже открыл банковский счет в Израиле.

По информации Sunday Times, состояние Абрамовича составляет около $12,5 млрд. Если сообщения о получении им израильского гражданства соответствуют действительности, он станет самым богатым человеком в стране.

«Коммерсантъ» обратился за комментарием в инвестиционную компанию Millhouse, которая подконтрольна Абрамовичу, но там отказались обсуждать частную жизнь бизнесмена.

Абрамович является владельцем лондонского футбольного клуба «Челси», значительную часть времени он проводил в британской столице. Однако в прошлом месяце истек срок действия его визы, а получение новой затянулось.

Британские СМИ сообщали, что власти страны могут потребовать от Романа Абрамовича объяснить источники происхождения его финансового благосостояния для выдачи ему новой визы.

Согласно данным на сайте британского МИД, в ряде случаев граждане Израиля имеют возможность посещать Великобританию без визы и находиться в стране до шести месяцев. В частности, это касается поездок, цель которых — туризм, бизнес, учеба. Безвизовый режим для израильтян действует и во многих других странах мира.


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(1) Комментарий

  1. Андрей

    Личный состав «Челси» уже прошел обряд обрезания?

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