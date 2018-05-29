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Резко подскочили цены на бензин в России

В правительстве и Центробанке объяснили причину роста стоимости топливо и рассказали, как будут его сдерживать.

29.05.2018 Фото: Курьер. Среда. Бердск Один комментарий

Резко подскочили цены на бензин в России

В России за прошлую неделю заметно выросли цены на бензин. Об этом свидетельствуют данные информационно-аналитического центра «Кортес», передает РИА Новости.

Стоимость топлива марки АИ-92 выросла на 76 копеек — до 40,76 рубля за литр. Цена на АИ-95 прибавила 79 копеек, достигнув 43,6 рубля за литр. Литр дизеля подорожал на 79 копеек — до 43,65 рубля.

В Московской топливной ассоциации, в свою очередь, сообщили, что цены на топливо на столичных заправках выросли за прошлую неделю сразу на 88-90 копеек, до 42,21 рубля за литр АИ-92 и до 45,5 за литр АИ-95. Литр дизельного топлива подорожал на 85 копеек — до 43,99 рубля.

Действия властей

В правительстве и Центробанке объяснили причину роста цен на топливо и рассказали, как будут его сдерживать.

Так, министр энергетики Александр Новак заявил, что объявленное снижение акцизов на топливо позволит избежать существенного колебания цен на бензин.

В свою очередь, вице-премьер Дмитрий Козак сообщил, что власти приняли решение снизить акцизы на дизтопливо на 2000 рублей на тонну от действующих, на бензин — на 3000 рублей. Снижение должно произойти не позднее 1 июля 2018 года.

По его словам, правительство приняло такое решение, исходя из того, что с 2010 года акцизы на моторное топливо увеличились в 2,5 раза.

«И это такой существенный фактор, который указывает на давление на нефтепродукты», — пояснил вице-премьер.

Первый зампред Центробанка Ксения Юдаева объяснила рост цен на бензин ситуацией на мировом рынке.

По ее словам, речь идет о повышении акцизов и международных цен на топливо.

«Когда цены на нефть падали, цены на бензин росли меньше, чем другие цены. Их вклад в инфляцию был меньше, чем у других цен», — пояснила она.

Юдаева уточнила, что пока рост цен на бензин не оказывает влияния на инфляцию.

«Догоняющий характер»

Сорок рублей за литр — психологическая отметка для потребителя. На прошлой неделе многие регионы ее преодолели. Сильнее всего цена на топливо выросла в Махачкале, Рязани и Кирове.

При этом глава департамента денежно-кредитной политики ЦБ Игорь Дмитриев отметил, что повышение цен носит догоняющий характер.

«По бензину мы наблюдаем плавный медленный рост в течение длительного периода, который отставал от роста цен производителей, когда росли цены на нефть», — указал он.

Тем не менее председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков попросил представителей ЦБ подготовить для депутатов пояснительную записку. «Вполне возможно, что мы должны сделать обращение в Федеральную антимонопольную службу, чтобы они разобрались», — предложил он.


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(1) Комментарий

  1. Аноним

    :-D :-D :-D 1 июля забудут. Где комменты патриотов????

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