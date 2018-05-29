Ростелеком в Новосибирске предоставил геймерам 100 Мбит/сек для онлайн-битв

Турнир состоялся в торговом комплексе «Сан Сити».

Более 300 человек со всей Сибири стали зрителями финальных киберспортивных состязаний по двум наиболее популярным игровым дисциплинам, участниками которых стали команды KTS_pro vs RGD-5.СФКС (DOTA2) и VSCL.team420 vs OMAE WA MOU SHINDEIRU (Counter-Strike). Еще более 73 тысяч болельщиков из разных городов России следили за ходом сражений на сайте Click-Storm.

«Ростелеком» в качестве генерального партнера традиционно обеспечивает соревнования высокоскоростным интернетом. Такие скорости доступны также и абонентам компании в домашних условиях: для пользователей тарифа «Игровой» доступно подключение до 200 Мбит/с, а также внутриигровые бонусы в онлайн-играх Wargaming и Фогейм.

«Обеспечение игроков качественной связью – первоочередная задача для организаторов, поэтому уже на протяжении нескольких лет наши кибертурниры проходят при генеральной технической и организационной поддержке «Ростелекома», который всегда уделяет внимание сибирской игровой индустрии», – сказал Роман Кунцевич, руководитель проекта SFG.Cybersport.

Зрители стали участниками личных зачетов в консольных играх (FIFA), медианой дня стал конкурс косплея, в котором более 20 представителей этого направления из разных регионов Сибири представили на суд участников и гостей фестиваля свои реплики на образы популярных героев аниме и компьютерных игр.

«Онлайн-игры уже давно перестали быть просто домашним досугом: это целая индустрия, которая быстро развивается по всему миру, захватывает все больше участников и привлекает огромное количество партнеров. Все это требует безукоризненных технических условий, и мы, как провайдер цифровых услуг и решений, стремимся соответствовать динамичным требованиям и давать качественное соединение для результативных игр», – отметил директор Новосибирского филиала ПАО «Ростелеком» Юрий Куприянов.

Сильнейшими игроками в DOTA2 по итогам состязаний стала команда KTS_pro из Красноярска и Новосибирска. Сборная команда сибирских городов OMAE WA MOU SHINDEIRU получила звание лучшей в дисциплине Counter-Strike.