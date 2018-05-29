КУРЬЕР.СРЕДА.Бердск - новости Бердска

Недвижимость

Продам студию
Продам студию
Продам студию
Продам студию
Продам студию
ПРОДАМ КВАРТИРУ 27 КВ.М. С ОТЛ. РЕМОНТОМ /ТОРГ/
Продам 3к квартиру
Еще недвижимость
Квартиры . Дома . Земля . Дачи . Гаражи

Объявления

Еще объявления
Вакансии . Грузоперевозки Красота и здоровье Репетиторство . Строительство и отделка

Лента новостей

В растрате 1,4 млн рублей подозревают директора МУП «Спецавтохозяйство» из Бердска

Отключать все электроприборы по окончании рабочего дня призвал мэр Бердска

В популярном мороженом нашли кишечную палочку и антибиотики в Новосибирской области

Отменить визы для приезжающих лечиться в Россию предложили власти Крыма

Утонула трансформаторная будка в частном секторе Бердска

СМИ: Роман Абрамович стал гражданином Израиля

Копирование, сканирование, набор текста, рассылка резюме

Резко подскочили цены на бензин в России

Аварийная сосна нависла над дорогой в дачном обществе «Дружба» Бердска

Новым вице-мэром Бердска по экономике назначат главбуха городской администрации

Последние комментарии

Май 2018
M T W T F S S
« Apr    
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031  


Ростелеком в Новосибирске предоставил геймерам 100 Мбит/сек для онлайн-битв

«Ростелеком» обеспечил гранд-финал киберспортивного фестиваля AORUS League, высокоскоростным интернет-соединением для проведения онлайн-боев в дисциплинах Counter-Strike и DOTA2.

29.05.2018 Нет комментариев

Ростелеком в Новосибирске предоставил геймерам 100 Мбит/сек для онлайн битв

Фото Полины Нахимовой

Турнир состоялся в торговом комплексе «Сан Сити».
Более 300 человек со всей Сибири стали зрителями финальных киберспортивных состязаний по двум наиболее популярным игровым дисциплинам, участниками которых стали команды KTS_pro vs RGD-5.СФКС (DOTA2) и VSCL.team420 vs OMAE WA MOU SHINDEIRU (Counter-Strike). Еще более 73 тысяч болельщиков из разных городов России следили за ходом сражений на сайте Click-Storm.
«Ростелеком» в качестве генерального партнера традиционно обеспечивает соревнования высокоскоростным интернетом. Такие скорости доступны также и абонентам компании в домашних условиях: для пользователей тарифа «Игровой» доступно подключение до 200 Мбит/с, а также внутриигровые бонусы в онлайн-играх Wargaming и Фогейм.

«Обеспечение игроков качественной связью – первоочередная задача для организаторов, поэтому уже на протяжении нескольких лет наши кибертурниры проходят при генеральной технической и организационной поддержке «Ростелекома», который всегда уделяет внимание сибирской игровой индустрии», – сказал Роман Кунцевич, руководитель проекта SFG.Cybersport.
Зрители стали участниками личных зачетов в консольных играх (FIFA), медианой дня стал конкурс косплея, в котором более 20 представителей этого направления из разных регионов Сибири представили на суд участников и гостей фестиваля свои реплики на образы популярных героев аниме и компьютерных игр.
«Онлайн-игры уже давно перестали быть просто домашним досугом: это целая индустрия, которая быстро развивается по всему миру, захватывает все больше участников и привлекает огромное количество партнеров. Все это требует безукоризненных технических условий, и мы, как провайдер цифровых услуг и решений, стремимся соответствовать динамичным требованиям и давать качественное соединение для результативных игр», – отметил директор Новосибирского филиала ПАО «Ростелеком» Юрий Куприянов.
Сильнейшими игроками в DOTA2 по итогам состязаний стала команда KTS_pro из Красноярска и Новосибирска. Сборная команда сибирских городов OMAE WA MOU SHINDEIRU получила звание лучшей в дисциплине Counter-Strike.


Похожие записи

  • Нет похожих записей.

Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Последние новости:
В растрате 1,4 млн рублей подозревают директора МУП «Спецавтохозяйство» из Бердска Отключать все электроприборы по окончании рабочего дня призвал мэр Бердска В популярном мороженом нашли кишечную палочку и антибиотики в Новосибирской области

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".

Ознакомьтесь с правилами комментирования

Новости компаний

Все новости компаний

Все акции и скидки

КЛИНИКА САНИТАС.Гиудотерапия -эффективный метод лечения
ЗАО "Клиника Санитас"
© 2007-2018 Все права на материалы, находящиеся на бердском городском сайте Курьер.Среда.Бердск, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта и саттелитных проектов, гиперссылка (hyperlink) на наш сайт обязательна.
Сетевое издание Kurer-sreda зарегистрировано Роскомнадзором
Номер свидетельства: ЭЛ № ФС 77 – 72746 от 04.05.2018
Учредитель: ООО «Издательский дом «БукЪвица»
Главный редактор: Г.В.Коморникова
Адрес редакции: 633010, Новосибирская обл., г. Бердск, ул. К.Маркса, д. 24, оф. 2, bkurer@mail.ru, 8(383-41) 3-00-10

Яндекс.Метрика