Треть молодых россиян работает не по профессии

Около 30% молодых людей в возрасте 30 лет работают не по своей профессии. Об этом говорится в исследовании Российской академии народного хозяйства и госслужбы при президенте РФ (РАНХиГС), передает ТАСС.

«В 2017 году в возрасте 30 лет работали по полученной специальности 41,9% молодежи и еще 26% были заняты на работе, «не полностью соответствующей» их специальности или профессии. То есть в целом около 70% молодежи в возрасте 30 лет работали по полученной в учебном заведении (или близкой к ней) специальности», — говорится в исследовании. Там отмечается, что чем старше становятся молодые люди, тем большее соответствие наблюдается между полученной специальностью/профессией и текущим местом работы.

«Ввиду отсутствия не только профессионального опыта, но также и профессионального образования молодые люди в возрасте 18-20 лет вынуждены работать там, где смогут устроиться. В дальнейшем, по мере получения профессионального образования и накопления опыта работы, растет доля юношей и девушек, работающих по специальности/профессии, которую они получили в процессе профессионального образования», — отмечается в материалах.

Соответствие работы образованию

Согласно результатам исследования, среди молодых людей, занятых в сфере науки, образования, культуры и здравоохранения, более половины имеют работу, полностью соответствующую их подготовке (63,5% в 2017 году). На втором месте идут правоохранительные структуры: среди молодежи, занятой в этой сфере, работа полностью соответствует образованию для 52,7%. На третьем месте — госуправление (44,5%). Реже всего работа полностью соответствует полученному образованию среди IT-специалистов (24%), работников торговли (25%).

Отношение к работе

Среди молодежи, которую не устраивает текущая работа, больше всего юношей и девушек, работающих совершенно не по своей специальности (39,24%), говорится в исследовании РАНХиГС. Напротив, среди молодежи, которую полностью устраивает работа, практически половину составляют юноши и девушки, работающие по полученной ими в учебном заведении специальности или профессии (48,69%).

«Таким образом, степень удовлетворенности молодежи текущей работой растет по мере роста уровня соответствия между работой и полученной специальностью или профессией», — подчеркивается в материалах.

Ожидания по зарплате

По данным мониторинга, около трети молодых людей (32%) считают, что для человека с их уровнем образования и квалификацией заработная плата должна варьироваться от 20 до 30 тыс. рублей в месяц. Еще 22% юношей и девушек оценивают себя выше — их идеальная заработная плата составляет от 30 до 40 тыс. рублей. Хотят получать от 40 до 50 тыс. рублей 18% молодых людей, участвовавших в мониторинге. Таким образом, большинство респондентов (более 85%) хотят получать заработную плату в размере до 50 тыс. рублей.

Мониторинг механизмов трудоустройства выпускников проведен Центром экономики непрерывного образования Института прикладных экономических исследований РАНХиГС в 2016-2017 годах. В опросе приняли участие 2,7 тыс. респондентов в возрасте от 18 до 30 лет. Погрешность составляет не более 3%.