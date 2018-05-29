Отключать все электроприборы по окончании рабочего дня призвал мэр Бердска

Оставленный включенным в сеть чайник даже в нерабочем режиме может привести к короткому замыканию
За прошедшую неделю не произошло ни одного пожара в Бердске. Об этом на совещании чиновников 28 мая доложил начальник отдела надзорной деятельности Николай Степоненков. Благодаря погодным условиям за неделю был зарегистрировано только одно возгорание травы. Но с другой стороны увеличивается риск возникновения пожаров по причине эксплуатации печного отопления. В Новосибирской области за прошлую неделю на пожарах погибли восемь человек, шестеро из которых пенсионеры, привел статистику Степоненков. Именно из-за неправильной эксплуатации печного отопления.
Мэр Евгений Шестернин обратился с начальнику надзорной деятельности и попросил обратить особое внимание на то, что причинами пожаров чаще всего становится короткое замыкание электропроводки.
— Люди экономят на топливе. Пытаются согреться при помощи электроприборов. А они не всегда сертифицированы. Стоит обратить внимание руководителям муниципальных учреждений и предприятий, чтобы в кабинете включенные электроприборы не оставались без присмотра. И уходя с работы, еще раз напоминаю простую вещь, нужно отключать все электроприборы, которые не связаны с технологическим процессом, — отметил Евгений Шестернин.
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