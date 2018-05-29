Отапливать нецелесообразно в конце мая горбольницу Бердска

После жалоб главврача горбольницы Бердска Юрия Краморова на холод в больничных корпусах — кабинетах и палатах, туда выезжала комиссия. Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», 28 мая на совещании чиновников главный врач ЦГБ попросил подключить отопление хотя бы в роддоме и детских поликлиниках и больнице.

— К сожалению, в наших лечебных корпусах температура понизилась, по отдельным корпусам составляет до 15 градусов. Мы поставили калориферы, но хотелось бы, чтобы роддом, детские поликлиники и больницу хотя бы подключить к отоплению. Очень холодно, — рассказал Краморов.

Начальник управления ЖКХ Владимир Захаров признал — «ситуация некомфортная». Но считает, что запускать отопление сейчас нецелесообразно. Он сослался на прогноз синоптиков, которые уже 30 мая обещают температуру до +20 градусов.

— Нет возможности включать. Система неделю только будет разворачиваться. Это же не просто кнопку нажать. Это серьезная работа. А температура воздуха уже повышается, — прокомментировал «Курьер. Среда. Бердск» Захаров.

Между тем, в корпусах горбольницы, разбросанных по всему Бердску отключают и горячую воду. Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», согласно графику котельная «Вега», питающая теплом центр города, в том числе детские больницу и поликлинику, взрослую поликлинику, терапевтическое отделение на ул. попова, должна возобновить подачу горячей воды 3 июня.

Котельная «Новая», подающая тепло в Микрорайон, 3 июня начнет понижение температуры воды, а 4-го числа произойдет прекращение подачи воды. А значит, не будет горячей воды в роддоме и всем микрорайоновском больничном городке, а также в местной детской поликлинике. Возобновление водоснабжения запланировано на 10 июня.