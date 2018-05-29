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Отапливать нецелесообразно в конце мая горбольницу Бердска

Чиновники не считают возможным включать отопление при прогнозе синоптиков на серьезное потепление. Отделения бердской ЦГБ при этом вместе со всем городом попадают под отключение горячей воды.

29.05.2018 Автор: Анастасия Солодкова Фото: Читателя Курьер. Среда. Бердск 3 коммент.

Отапливать нецелесообразно в конце мая горбольницу Бердска

В горбольнице Бердска и без того сыро и мрачно

После жалоб главврача горбольницы Бердска Юрия Краморова на холод в больничных корпусах — кабинетах и палатах, туда выезжала комиссия. Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», 28 мая на совещании чиновников главный врач ЦГБ попросил подключить отопление хотя бы в роддоме и детских поликлиниках и больнице.

— К сожалению, в наших лечебных корпусах температура понизилась, по отдельным корпусам составляет до 15 градусов. Мы поставили калориферы, но хотелось бы, чтобы роддом, детские поликлиники и больницу хотя бы подключить к отоплению. Очень холодно, — рассказал Краморов.

Начальник управления ЖКХ Владимир Захаров признал — «ситуация некомфортная». Но считает, что запускать отопление сейчас нецелесообразно. Он сослался на прогноз синоптиков, которые уже 30 мая обещают температуру до +20 градусов.

— Нет возможности включать. Система неделю только будет разворачиваться. Это же не просто кнопку нажать. Это серьезная работа. А температура воздуха уже повышается, — прокомментировал «Курьер. Среда. Бердск» Захаров.

Между тем, в корпусах горбольницы, разбросанных по всему Бердску отключают и горячую воду. Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», согласно графику котельная «Вега», питающая теплом центр города, в том числе детские больницу и поликлинику, взрослую поликлинику, терапевтическое отделение на ул. попова, должна возобновить подачу горячей воды 3 июня.

Котельная «Новая», подающая тепло в Микрорайон, 3 июня начнет понижение температуры воды, а 4-го числа произойдет прекращение подачи воды. А значит, не будет горячей воды в роддоме и всем микрорайоновском больничном городке, а также в местной детской поликлинике. Возобновление водоснабжения запланировано на 10 июня.

 


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(3) Комментариев

  1. Аноним

    Начальник управления ЖКХ Владимир Захаров признал — «ситуация не комфортная». Но считает, что запускать отопление сейчас нецелесообразно.
    Но с горячей водой то можно было повременить,когда думать будете а не оправдываться

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  2. Аноним

    Захаров, внимательней прогноз смотри, температуру выше 20 градусов обещаю только после 5 июне, о 30 даже речи нет! :-D :-D :-D

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  3. Аноним

    Бесстыжие! Хоть бы грудных детей и больных людей пожалели!

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