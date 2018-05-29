Аварийная сосна нависла над дорогой в дачном обществе «Дружба» Бердска

Об угрозе обрушения аварийного дерева в садовом обществе сообщил председатель СНТ «Дружба» в горадминистрацию Бердска. Сосна опасно нависла над дорогой, по которой ходят дачники.

Дежурившая по городу 27 мая начальник управления земельных отношений Светлана Бахарева рассказала, что после сообщения она связалась с управлением природными ресурсами, а затем выехала на место.

На дату дежурства дерево спилили и вывезли, отчиталась на совещании чиновников 28 мая Светлана Бахарева.