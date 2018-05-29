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Аварийная сосна нависла над дорогой в дачном обществе «Дружба» Бердска

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Аварийная сосна нависла над дорогой в дачном обществе «Дружба» Бердска

Теперь дачники могут спокойно ходить по дороге: после жалобы в администрацию дерево спилили и вывезли.

29.05.2018 Автор: Галина Панчева Фото: Галины Панчевой Нет комментариев

Аварийная сосна нависла над дорогой в дачном обществе «Дружба» Бердска

Сильный порыв ветра мог в любое время обрушить сосну на дорогу, по которой ходят дачники

Об угрозе обрушения аварийного дерева в садовом обществе сообщил председатель СНТ «Дружба» в горадминистрацию Бердска. Сосна опасно нависла над дорогой, по которой ходят дачники.

Дежурившая по городу 27 мая начальник управления земельных отношений Светлана Бахарева рассказала, что после сообщения она связалась с управлением природными ресурсами, а затем выехала на место.

На дату дежурства дерево спилили и вывезли, отчиталась на совещании чиновников 28 мая Светлана Бахарева.


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