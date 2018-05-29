В растрате 1,4 млн рублей подозревают директора МУП «Спецавтохозяйство» из Бердска
Отключать все электроприборы по окончании рабочего дня призвал мэр Бердска
В популярном мороженом нашли кишечную палочку и антибиотики в Новосибирской области
Отменить визы для приезжающих лечиться в Россию предложили власти Крыма
Утонула трансформаторная будка в частном секторе Бердска
СМИ: Роман Абрамович стал гражданином Израиля
Копирование, сканирование, набор текста, рассылка резюме
Резко подскочили цены на бензин в России
Аварийная сосна нависла над дорогой в дачном обществе «Дружба» Бердска
Новым вице-мэром Бердска по экономике назначат главбуха городской администрации