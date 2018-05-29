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График отключения горячей воды в Бердске: частную котельную остановили на все лето

Несмотря на похолодание, коммунальщики проводят запланированные гидравлические испытания коллектора. Но без горячей воды надолго бердчане не останутся.

29.05.2018 Автор: Слава Душин Фото: Курьер. Среда. Бердск 12 коммент.

График отключения горячей воды в Бердске: частную котельную остановили на все лето

Котельная ТГК-1 остановлена до осени

Отключение горячей воды в Бердске произошло 27 мая. «Курьер. Среда. Бердск» сообщал о недовольстве жителей, вызванном несвоевременностью оповещения об отключении воды, а также о несогласованности испытаний с общими погодными условиями.

Диспетчер КБУ рассказала «Курьер. Среда. Бердск» о планах проведения испытаний водопровода и возвращения тепла в жилые дома.

Частная котельная ТГК-1, отапливающая треть Бердска, отключена на все лето.

Котельная «Вега», питающая теплом центр города, должна возобновить подачу горячей воды 3 июня.

Котельная «Новая», подающая тепло в Микрорайон, 3 июня начнёт понижение температуры воды, а 4-го числа произойдёт прекращение подачи воды. Возобновление водоснабжения запланировано на 10 июня.

Котельная «Озерная» уже вернула бердчанам счастье горячей воды в понедельник, 28 мая.

Несмотря на остановку котельной ТГК-1, бердчане не останутся без горячей воды. Как рассказал «Курьер. Среда. Бердск» начальник управления ЖКХ Владимир Захаров, центральную часть города закольцуют на котельную «Вега».

-Мощности муниципальной котельной хватит для приготовления горячей воды. Это обычная работа — идут гидравлические испытания коллектора. Они будут идти примерно неделю. Потом у всех будет горячая вода. И проблем не будет, — пояснил Владимир Николаевич.

 


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(12) Комментариев

  1. 123

    Будьте любезны добавьте карту или описание в новость или в виде ссылки которая из котельных кого отапливает. Мне ничего не говорит название котельной.

    Thumb up 19 Thumb down 2

  2. Аноним

    «График отключения горячей воды в Бердске: у трети горожан ее не будет все лето»

    Я так понимаю платить за отсутствующую всё лето горячую воду при отсутствии водосчетчика — будем типа она есть!!! И второй вопрос: Штрафы по 500 рублей с человека в месяц — за отсутствие водосчетчика горячей воды в квартире останется, при отсутствии горячей воды??

    Thumb up 10 Thumb down 5

  3. Щас

    Как это она стала частной то ?
    И сейчас все будем жить под утконосом , хочет включит , хочет выключит . Привыкли золотой дождь ловить с верху в свое е… рыло.

    Thumb up 10 Thumb down 4

  4. Аноним

    вы издеваетесь что ли,холодища и нет ни отопления ни воды, у нас что 19 век наступил, нет на вас ни какой управы у сожалению…не было бы ничего страшного ,если бы на неделю сдвинули испытания

    Thumb up 20 Thumb down 3

  5. Аноним

    Надо Путину жаловаться на весь этот бардак.Самое время ему об этом написать.Сейчас принимают вопросы и смс сообщения.Думаю,хоть он и не прочитают в прямом эфире донную жалобу,но на заметку он все равно возьмет-спросит. Как говорят про предыдущую конференцию- он просмотрел ВСЕ заданные вопрос.

    Thumb up 7 Thumb down 6

  6. Аноним

    Это обычная работа — идут гидравлические испытания коллектора.

    Подробнее на Курьер.Среда.Бердск: http://www.kurer-sreda.ru/2018/05/29/355813-grafik-otklyucheniya-goryachej-vody-v-berdske-u-treti-gorozhan-ee-ne-budet-vse-leto
    Вообще то тепловые магистрали коллекторами не принято называть. Или канализационный уже в печёнках сидит? :-D

    Thumb up 4 Thumb down 2

  7. Аноним

    Испытания водопровода, испытания коллектора, сломалась канализация,,,,, Похоже в следующий отопительный сезон Кожина вспомним.

    Thumb up 3 Thumb down 7

  8. Аноним

    оооо…. Тепленькая пошла *YAHOO* *YAHOO*

    Thumb up 1 Thumb down 7

  9. Аноним

    Сказал же проблем не будет. Зачем визг поднимать.

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