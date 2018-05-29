График отключения горячей воды в Бердске: частную котельную остановили на все лето

Отключение горячей воды в Бердске произошло 27 мая. «Курьер. Среда. Бердск» сообщал о недовольстве жителей, вызванном несвоевременностью оповещения об отключении воды, а также о несогласованности испытаний с общими погодными условиями.

Диспетчер КБУ рассказала «Курьер. Среда. Бердск» о планах проведения испытаний водопровода и возвращения тепла в жилые дома.

Частная котельная ТГК-1, отапливающая треть Бердска, отключена на все лето.

Котельная «Вега», питающая теплом центр города, должна возобновить подачу горячей воды 3 июня.

Котельная «Новая», подающая тепло в Микрорайон, 3 июня начнёт понижение температуры воды, а 4-го числа произойдёт прекращение подачи воды. Возобновление водоснабжения запланировано на 10 июня.

Котельная «Озерная» уже вернула бердчанам счастье горячей воды в понедельник, 28 мая.

Несмотря на остановку котельной ТГК-1, бердчане не останутся без горячей воды. Как рассказал «Курьер. Среда. Бердск» начальник управления ЖКХ Владимир Захаров, центральную часть города закольцуют на котельную «Вега».

-Мощности муниципальной котельной хватит для приготовления горячей воды. Это обычная работа — идут гидравлические испытания коллектора. Они будут идти примерно неделю. Потом у всех будет горячая вода. И проблем не будет, — пояснил Владимир Николаевич.