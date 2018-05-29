График отключения горячей воды в Бердске: частную котельную остановили на все лето
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Будьте любезны добавьте карту или описание в новость или в виде ссылки которая из котельных кого отапливает. Мне ничего не говорит название котельной.
19 2
какой требовательный народ пошёл
3 2
удивительно! раньше просто платили, а теперь ещё и горячую воду им давай?!
0 1
«График отключения горячей воды в Бердске: у трети горожан ее не будет все лето»
Я так понимаю платить за отсутствующую всё лето горячую воду при отсутствии водосчетчика — будем типа она есть!!! И второй вопрос: Штрафы по 500 рублей с человека в месяц — за отсутствие водосчетчика горячей воды в квартире останется, при отсутствии горячей воды??
10 5
Аноним, статью до конца прочитай, потом комментируй.
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Как это она стала частной то ?
И сейчас все будем жить под утконосом , хочет включит , хочет выключит . Привыкли золотой дождь ловить с верху в свое е… рыло.
10 4
вы издеваетесь что ли,холодища и нет ни отопления ни воды, у нас что 19 век наступил, нет на вас ни какой управы у сожалению…не было бы ничего страшного ,если бы на неделю сдвинули испытания
20 3
Надо Путину жаловаться на весь этот бардак.Самое время ему об этом написать.Сейчас принимают вопросы и смс сообщения.Думаю,хоть он и не прочитают в прямом эфире донную жалобу,но на заметку он все равно возьмет-спросит. Как говорят про предыдущую конференцию- он просмотрел ВСЕ заданные вопрос.
7 6
Это обычная работа — идут гидравлические испытания коллектора.
Подробнее на Курьер.Среда.Бердск: http://www.kurer-sreda.ru/2018/05/29/355813-grafik-otklyucheniya-goryachej-vody-v-berdske-u-treti-gorozhan-ee-ne-budet-vse-leto
Вообще то тепловые магистрали коллекторами не принято называть. Или канализационный уже в печёнках сидит?
4 2
Испытания водопровода, испытания коллектора, сломалась канализация,,,,, Похоже в следующий отопительный сезон Кожина вспомним.
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оооо…. Тепленькая пошла
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Сказал же проблем не будет. Зачем визг поднимать.
0 0