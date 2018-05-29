Как найти артиста на праздник

К счастью, есть несколько надежных способов, которые помогут найти то, что нужно!

На что обратить внимание?

Для начала нужно определиться с концепцией праздника. Для юбилея пожилого человека едва ли будет уместен зажигательный танец девушек в купальниках или ведущий, который сыплет молодежными шутками, а вот певцы, исполняющие советские шлягеры, замечательно впишутся в формат такого торжества, но совсем не подойдут для корпоративной вечеринки молодого коллектива. Кроме специфики репертуара, следует учитывать ценовую категорию (хотя это далеко не всегда является показателем) и опыт артиста.

Впрочем, даже если вы взяли на заметку все вышеперечисленное, вовсе нет гарантий, что выступление понравится участникам мероприятия – некоторые из приглашенных «звезд» откровенно халтурят, гоняют «заезженный» репертуар, а конкурсы так или иначе сводятся к употреблению алкоголя. Есть несколько лайфхаков, которые позволят избежать опасности нарваться на такого «профессионала».

Где искать хороших исполнителей

В первую очередь, есть смысл пообщаться со знакомыми и спросить совета по поводу ведущего, музыкантов или танцевальной группы у них. «Сарафанное радио» работает отменно, и вас наверняка предупредят о том, что тот или иной артист оставляет желать лучшего, и с ним не стоит связываться. Правда, «база данных», полученная таким способом, будет достаточно ограниченной.

Также можно почитать отзывы в социальных сетях. Во многих городах есть тематические сообщества – так называемые «черные» и «белые» списки специалистов разного профиля, в том числе, и тех, кто развлекает гостей на различных праздниках.

Самым работающим вариантом является поиск артиста через специальный сайт-базу, где имеется портфолио тех, кто предлагает соответствующие услуги, а также его самопрезентация и, самое главное, объективные и реальные отзывы. Проверенные сайты для поиска —artist.ru, Partyinfo, КлубТрейд и другие аналогичные ресурсы.

Идеальный праздник – это просто

Как видите, проще всего отыскать достойных артистов для своего мероприятия через специально подобранную базу. Там вы найдете и диджея для зажигательной вечеринки, и кордебалет для корпоратива, и тамаду для свадебного банкета, которые будут полностью соответствовать вашим запросам и финансовым возможностям!