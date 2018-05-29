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Загрязняют Гуменку снегом с улиц Бердска

Уже не первый год в речку попадает мусор и грязь при таянии снежных навалов, заслоняющих выезд на лед. Депутаты подняли данный вопрос на комитете.

29.05.2018 Автор: Галина Панчева Фото: Курьер. Среда. Бердск Нет комментариев

Загрязняют Гуменку снегом с улиц Бердска

Бердчане постоянно жалуются на засоренные берег и воду речки Гуменки

На комитете по промышленности горсовета депутатов обсуждали вопрос о строительстве навесного моста через речку Раздельную. Уже есть проект, который прошел экспертизу. Строительство моста вместе с берегоукреплением обойдется в 83 млн рублей. В местном бюджете таких денег нет, но есть надежда, что проект может попасть в федеральную программу «Безопасные и качественные дороги» на 2019-2020 годы. Депутаты затронули и экологический вопрос, связанный с Гуменкой.

— Каждый год перекрывают зимний автомобильный проезд через реку. Кто это делает? Кто засыпает всяким мусором, грязью, которые весной в воду попадают? — спросила депутат Елена Белова.

Представитель УЖКХ пообещал сделать запрос по данной проблеме. Но депутат, замначальника УЖКХ Владимир Захаров ответил, что это делает ГУ МЧС, поскольку есть указания сверху изолировать все доступы на лед.

— Значит нужно задать вопрос, на каком основании загрязняют реку Раздельную тем, что ссыпают на берег, — уверила Белова.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», проблема засыпки грязным снегом Гуменки существует уже не первый год. И жители постоянно на это жалуются. На берегу речки делают навал из снега, чтобы рыбаки не проникали на открытый лед. Постановление об организации данной работы исходит из области.

По правилам выезд нужно заваливать чистым снегом, вывезенным из городского парка культуры и отдыха, но иногда его не хватает. Так как рыбаки расчищают навалы. Между тем оставшийся от снега мусор должны убирать рабочие УЖКХ.


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