Киев потерял госуправление в приграничных с Крымом районах

В ряде граничащих с Крымом районах, в частности в Геническом, наблюдается «потеря признаков государственного управления», заявил в интервью порталу «Обозреватель» постпред президента Украины на полуострове Борис Бабин.

По его словам, в приграничных районах появились массовые организованные преступные группировки, которые проводят «антиукраинские акции» и занимаются раскачиванием ситуации.

«Ситуация пока не военная, но, как говорят, небезопасная. На местном уровне противодействовать этому непросто и полиции, и исполнительной власти. Я уверен, что наши спецслужбы и центральный аппарат действуют. Но украинский народ должен знать про эту беду», — заявил он.

Бабин заявил, что Россия может воспользоваться ситуацией и прибегнуть к «каким-то силовым или гибридным» действиям, чтобы взять регион под контроль.

Ранее бывший заместитель министра обороны страны адмирал запаса Игорь Кабаненко заявлял, что Москва проводит военно-морские учения в Азовском море в непосредственной близости к украинскому побережью, а это, по его мнению, «провокация» и «гибридная угроза вторжения с моря», передает РИА Новости.

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав Российской Федерации. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией.