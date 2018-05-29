Британские врачи не верили в выздоровление Скрипалей

Врачи больницы в Солсбери, где после отравления проходили лечение бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, стали гостями программы Newsnight на Би-би-си, которая выйдет в эфир 29 мая. Выдержки из интервью в ночь на 29 мая опубликованы на странице программы в Twitter, передает РБК.

«Я думаю, что значительная часть улучшений и успеха в лечении этих людей связаны с очень хорошей базовой интенсивной терапией генерическими препаратами, отличной коллективной работой врачей, фантастической заботой и преданностью наших медсестер», — сказал заведующий отделением интенсивной терапии Дункан Мюррей​. «И я полагаю, что поддержали и внесли свой немалый вклад очень хорошо информированные международные эксперты, некоторые из которых, к счастью, оказались прямо у нас на пороге, в том числе из Портон-Даун (тренировочный центр по защите от химической, биологической, радиологической и ядерной опасности близ Солсбери)», — добавил он.

Врач отделения интенсивной терапии Стивен Джукс, который также занимался лечением Скрипалей, в свою очередь признался, что не верил в их выздоровление, когда узнал, что оба были отравлены нервно-паралитическим веществом.

«Когда мы впервые осознали, что это нервно-паралитическое вещество, мы ожидали, что они не выживут. Мы попробовали все наши методы лечения. Мы оказали самую лучшую клиническую помощь, но были все признаки того, что они не выживут», — сказал он.

​Главврач больницы в Солсбери Кристин Бланшард в свою очередь заметила, что после этого случая теперь есть мировой опыт лечения от отравления «Новичком». На вопрос по поводу долгосрочного прогноза в отношении Скрипалей она сказала: «Говоря по-честному — мы не знаем». «Можно с уверенностью сказать, что мы учимся [справляться с такими случаями]», — сказала она.

Сергей и Юлия Скрипали были обнаружены без сознания на одной из городских скамеек в Солсбери 4 марта. Оба были госпитализированы в критическом состоянии. Британская полиция позднее объявила, что Скрипали были отравлены нервно-паралитическим веществом. Еще спустя некоторое время Лондон заявил, что это было вещество «Новичок» и возложил ответсвенность за отравление на Россию. Москва неоднократно заявляла и продолжает наставивать, что не причастна к отравлению.

Юлия Скрипаль была выписана из больницы 10 апреля. На минувшей неделе она выступила с первым видеозаявлением. В частности, она заявила, что пока не нуждается в услугах российского посольства, но выразила надежду на то, что в дальнейшем планирует вернуться в Россию. Ее отец Сергей Сркипаль был выписан из больницы 18 мая, заявлений от него пока не было. Местонахождение обоих остается неизвестным.