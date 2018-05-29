Советовался по стратегии врио губернатора с экс-мэром Бердска Александром Терепой

Новосибирская область — регион с огромным потенциалом, который при верном подходе может обеспечить прорыв в экономике и значительное повышение качества жизни новосибирцев, заявил Андрей Травников. Для обеспечения прорывного социально-экономического развития региона уже идёт разработка важного документа — Стратегии социально-экономического развития Новосибирской области «Сибирское лидерство». Перспективные направления развития, которые должны стать основой Стратегии, врио губернатора обсудил 28 мая во время встречи с главами районов, городских округов Новосибирской области и районов Новосибирска с 1990 по 2000 год, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

«Мне важны ваши мнение и оценка, ваши советы и предложения, в своей работе я хотел бы опираться на ваш опыт, накопленный в сложные периоды развития страны и региона», — обратился к участникам встречи глава региона.

Андрей Травников обсудил с главами проект развития Новосибирского научного центра, который пока имеет рабочее название «Академгородок 2.0». Также глава региона сообщил, что в регионе продолжается реализация проектов и программ по модернизации инженерной и социальной инфраструктуры. Приоритетом остается комплексное развитие транспортного каркаса Новосибирской агломерации.

Особое внимание Правительство региона уделяет улучшению состояния сельских дорог, подчеркнул Андрей Травников. С начала года на строительство и ремонт дорог регионального и межмуниципального значения из областного бюджета было дополнительно выделено 1,5 миллиарда рублей, напомнил он. Была актуализирована и тема продолжения строительства метрополитена в областном центре. В настоящее время Правительством Новосибирской области прорабатывается вопрос софинансирования за счет средств федерального бюджета развития новосибирского метрополитена в 2019−2022 годах и возможности долгосрочного финансирования данного проекта.

Базовой частью Стратегии «Сибирское лидерство», наряду с наукой и транспортно-логистическим комплексом региона, станет развитие образования, подчеркнул Андрей Травников. Он напомнил, что Президент РФ Владимир Путин в Указе «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» поставил задачу: Россия должна войти в ТОП-10 ведущих стран по качеству общего образования. Опираясь на новосибирское образование, это точно можно сделать. Для этого Новосибирская область должна стать регионом-лидером в развитии российского образования, совершить настоящий прорыв.

Андрей Травников выслушал мнение бывших глав районов и городских округов о выборе приоритетных направлений развития региона, ответил на вопросы и предложения по поддержке сельского хозяйства, развитию агломераций, строительству крупных инфраструктурных объектов. В завершение встречи руководитель региона призвал участников встречи вносить предложения в Стратегию социально-экономического развития «Сибирское лидерство».

За круглым столом был и бывший мэр Бердска Александр Терепа. Он руководил городом с 1996-го по 2010 год. А после возглавил Пенсионный фонд Новосибирской области. Кроме того, Александр Григорьевич является депутатом регионального парламента.