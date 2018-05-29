Фото: Люди возмущались, а водитель наплевал на всех. Как привлечь?

Люди возмущались, а водитель наплевал на всех. Как привлечь?

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От редакции:

Может, полицию надо вызвать?

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