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Путин и бензин: Как такое может быть? Может кто объяснить почему так?

2018 г. литр АИ-92 …….

29.05.2018 Нет комментариев

В рубрику «Сообщи свои новости» написал Не курю:

Как такое может быть? Может кто объяснить почему так?

2001 г. Путин: Мы должны выходить на реальные цены на бензин http://archive.kremlin.ru/text/appears/2001/05/… литр АИ-92 8.25 руб

2002 г. Путин обеспокоен скачком цен на бензин http://www.oilcapital.ru/anews/2002/07/240926_1… литр АИ-92 9.85 руб

2004 г. Путин против спекулятивных цен на бензин http://neftegaz.ru/news/view/52058 литр АИ-92 14.4 руб

2005 г. Путин недоволен ростом цен на бензин http://www.1tv.ru/news/polit/82428 литр АИ-92 17.1 руб

2006 г. Нужно оперативно реагировать и следить за ростом цен на бензин, считает Путин http://archive.kremlin.ru/text/appears/2006/10/… литр АИ-92 17.45 руб

2007 г. Путин хочет снизить акциз на высококачественный бензин http://www.oilru.com/news/41842/ литр АИ-92 19.27 руб

2008 г. Путин пообещал разобраться с высокими ценами на бензин http://lenta.ru/news/2008/12/04/oil/ литр АИ-92 20.60 руб

2010 г. Путин считает, что в России цены на бензин слишком высокие http://regnum.ru/news/polit/1319763.html литр АИ-92 25.00 руб

2011 г. Путин пообещал «надавать по рукам» за высокие цены на бензин http://vz.ru/news/2011/6/16/499979.html литр АИ-92 27.40 руб

2012 г. Президент предложил упразднить транспортный налог. Компенсировать потери от этого шага планируется за счет повышения акцизов на бензин http://www.gazeta.ru/auto/2012/11/30_a_4874709…. транспортный налог так и не отменили литр АИ-92 29.27 руб

2013 г. Путин попросит «Роснефть» снизить цены на бензин http://www.rg.ru/2013/04/25/benzin-anons.html 1 литр АИ-92 28.90. руб

2014 г. Путин удивился росту цен на бензин http://lenta.ru/news/2014/12/09/putin/ литр АИ-92 29.40. руб

2015 г. Сечин предупредил Путина о дефиците бензина в 2017 году http://www.rbc.ru/business/04/08/2015/55c0d4099…… литр АИ-92 33.00. руб

2018 г. литр АИ-92 …….


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