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SOS: Дырка вместо двери угрожает жителям Попова,35

Помогите нам решить проблему с дверью, а значит с теплом и
безопасностью!

29.05.2018 Нет комментариев

В рубрику «Сообщи свои новости» написала Юлия:

Здравствуйте, уважаемая редакция! Возможно наша ситуация покажется вам злободневной и вы расскажете о ней на страницах вашего сайта и, очень надеемся, поможете нам.

Речь идет о здании по ул. Попова, 35, левое крыло, пятый этаж. Когда-то в нашем крыле на эвакуационной лестнице, проходящей по внешней стене здания, был пожар. Вход на лестницу заколотили глухой дверью. Вскоре после пожара в ТЦ «Зимняя вишня» в г. Кемерово (25 марта 2018 года) плотники управляющей компании «Гурман» (г. Бердск, ул. Ленина, 15в) убрали дверь и … всё. То есть, борясь за противопожарную безопасность, управляющая компания не взяла в расчет, что жить без двери на этаже холодно, одна из жилой секций находится прямо напротив отсутствующей двери, теперь уже дыры. Все, находящееся в этом крыле секции, постарались утеплить свои двери, но это просто ненормально — жить с дырой в стене! Кроме того, это небезопасно, так как на балконе собираются дети и подростки, им любопытно, но так как толкового ограждения эвакуационная лестница не имеет, то это может иметь трагические последствия. Обращения к диспетчеру компании на тел. 3-30-60 не имеют никаких последствий. Диспетчер ссылается на плотников, а плотники, видимо, никому не подчиняются… Помогите нам решить проблему с дверью, а значит с теплом и
безопасностью!

SOS: Дырка вместо двери угрожает жителям Попова,35 SOS: Дырка вместо двери угрожает жителям Попова,35


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