Забеременела от насильника девочка в Новосибирске
Советовался по стратегии врио губернатора с экс-мэром Бердска Александром Терепой
Журналиста и менеджера по рекламе приглашает Издательский дом «БукЪвица»
Длинная рабочая неделя ждет в начале июня жителей Бердска
Британские врачи не верили в выздоровление Скрипалей
Киев потерял госуправление в приграничных с Крымом районах
Дренаж в Бердске: Валятся на дома опоры электропередачи в частном секторе
Путин принял отставку губернатора Магаданской области
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Не пускать большегрузы из Искитима через город приказал мэр Бердска