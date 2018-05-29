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Длинная рабочая неделя ждет в начале июня жителей Бердска

Работать придется шесть дней в связи с переносом выходных в связи с празднованием Дня России.

29.05.2018 Фото: Курьер. Среда. Бердск Нет комментариев

Длинная рабочая неделя ждет в начале июня жителей Бердска

День России в Бердске знаменуется велопробегом и концертами национальных творческих коллективов

Шестидневная трудовая неделя связана с празднованием 12 июня Дня России, который в нынешнем году приходится на вторник. Следующая рабочая неделя продлится с понедельника, 4 июня, по субботу, 9 июня, включительно.

«Это связано с празднованием 12 июня Дня России, который в текущем году приходится на вторник, у россиян будет три выходных дня подряд — с воскресенья, 10 июня, по вторник, 12 июня, включительно. Как отметили в ведомстве, понедельник, 11 июня станет нерабочим днем за счет переноса выходного дня с субботы, 9 июня», — говорится на официальном сайте Роструда.

День России — один из самых «молодых» государственных праздников. В 1994 году первый президент Борис Ельцин своим указом придал дате «12 июня» государственное значение — в память о дне принятия декларации о суверенитете России в 1990 году. Через год в этот день впервые прошли открытые выборы президента, на которых победил Ельцин.


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