Забеременела от насильника девочка в Новосибирске

Перед судом предстанет житель Новосибирска, обвиняемый в изнасиловании несовершеннолетней, сообщил старший помощник прокурора Новосибирской области Дмитрий Лямкин.

Зампрокурора Новосибирской области Андрей Турбин утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 52-летнего новосибирца. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 131 УК РФ (8 эпизодов), п. «а» ч. 3 ст. 131 УК РФ (4 эпизода), п.п. «а», «б» ч. 3 ст. 131 УК РФ (изнасилование).

Обвиняемый, ранее судимый за преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних, с марта 2016-го по ноябрь 2017 года, применяя к несовершеннолетней насилие и воспользовавшись ее беспомощным состоянием, совершил с ней 13 половых сношений, одно из которых повлекло иные тяжкие последствия (беременность потерпевшей).

Вину в содеянном мужчина не признал. Уголовное дело расследовано следователями Заельцовского межрайонного следственного отдела СКР по Новосибирской области.

Санкцией части 5 статьи 131 УК РФ предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 15 до 20 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 20 лет либо пожизненное лишение свободы.

Уголовное дело рассмотрит по существу Новосибирский областной суд.