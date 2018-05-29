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Рассчитался с долгами и выдал аванс рабочим за май элеватор в Бердске

Погасило задолженность по зарплате своим сотрудникам и предприятие, выпускавшее шприцы.

29.05.2018 Автор: Галина Панчева Фото: Курьер. Среда. Бердск Нет комментариев

Рассчитался с долгами и выдал аванс рабочим за май элеватор в Бердске

Предприятия больше не имеют долгов перед своими сотрудниками

Полностью рассчитались с долгами по зарплате с рабочими «Сибирские медицинские технологии».

— Полностью погашена 25 мая задолженность перед бывшими работниками научно-производственного объединения «Сибирские медицинские технологии». Эта информация была получена от временного управляющего и лично от бывших работников предприятия, сообщила на совещании чиновников 28 мая начальник отдела трудовых отношений Маргарита Янина.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», самым крупным должником по заработной плате в мае 2017 года в Бердске признано предприятие ООО НПО «Сибирские медицинские технологии». Производство, специализирующееся на выпуске шприцов и инъекционных игл, задолжало 105 своим сотрудникам миллионы рублей.

По словам Маргариты Яниной, рассчитался с долгами перед рабочими и бердский элеватор.

В пятницу была выплачена заработная плата за апрель и аванс за май. Задолженности у «Русской торговой компании» перед работниками нет, отметила Янина.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», сотрудники бердского элеватора в ноябре прошлого года из-за невыплаты заработанных денег объявили «итальянскую забастовку» — выходили на работу, но ничего не делали. Написали коллективное заявление в прокуратуру. В надзорный орган 6 февраля пришли справки о том, что долг перед рабочими в размере 2 млн рублей погашен.

На «Русскую торговую компанию» которой принадлежит бердский элеватор, прокурор завел административное дело. Но и после этого зарплату задерживали.

Директора бердского элеватора Василия Гринькова уволили. Но суд восстановил его в должности. После больничного он должен был выйти на работу 5 марта, но этого не произошло. Предприятием руководит и.о. директора Александр Налимов. Он сообщил «Курьер. Среда. Бердск» 16 мая, что полностью рассчитались с долгами рабочих по зарплате. Это подтвердили сотрудники предприятия.


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