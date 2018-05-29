Новым вице-мэром Бердска по экономике назначат главбуха городской администрации

Мэр Бердска в ближайшие дни назовет фамилии своих заместителей. С большой долей вероятности курировать экономику в должности вице-мэра будет Жанна Шурова. К стало известно «Курьер. Среда. Бердск» из осведомленных источников, она написала заявление об увольнении с поста главного бухгалтера горадминистрации. Но пока глава его не подписал.

Жанна Сергеевна уходит в отставку по собственному желанию. И, скорее всего, пойдет на повышение — переводом. Если бы в бердской мэрии не упраздняли должность первого заместителя главы города, она исполняла бы и эти обязанности.

В компетенции Жанны Шуровой (если ее назначат) окажутся не только экономический блок, но и другие подразделения администрации — отдел труда, контрактная система, управление имуществом, юридическая служба.

У Шуровой есть высшее экономическое образование и большой опыт работы в органах власти. Она начала свою деятельность в тот период, когда городом руководил Александр Терепа. При нем Жанна Сергеевна была сотрудником административно-технической инспекции. Туда она пришла из отдела МВД Советского района Новосибирска.

Постепенно она шла вверх по карьерной лестнице, ей доверяли все более сложные и ответственные участки работы. В должности главбуха Шурова работала с тремя мэрами — Ильей Потаповым, Андреем Михайловым и нынешним Евгением Шестерниным.

Во время судебного процесса над Потаповым, которого суд приговорил к 10 годам лишения свободы за взятки и другие коррупционные преступления, Шуровой приписывали некую причастность к мэрским делам. Однако суд развеял слухи — в уголовном деле ее имя в отношении преступных эпизодов Ильи Потапова не фигурировало.

Возможными претендентами на другие высокие посты в верхних эшелонах власти источники «Курьер. Среда. Бердск» называют еще двоих. На пост заместителя главы по ЖКХ и строительству рассматривается кандидатура Владимира Захарова, который ныне возглавляет городское управление ЖКХ. Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», этот зам будет курировать две сферы — жилищно-коммунальное хозяйство и градостроительство, чего до этого не было в структуре бердской власти.

На освободившееся кресло начальника управления ЖКХ тоже есть несколько кандидатур. Пока выбирают из трех — Андрей Вишневский, руководитель отдела благоустройства УЖКХ и депутат, Максим Совбанов, замдиректора предприятия «Центр муниципальных услуг» и Владимир (Юрьевич) Захаров, заместитель нынешнего начальника УЖКХ Владимира (Николаевича) Захарова и тоже депутат.

Нынешний руководитель АТИ Павел Дятлов, по сведениям «Курьер. Среда. Бердск», может войти в список претендентов на пост замглавы по ЖКХ и градостроительству. Но у него шансов гораздо меньше, чем у более опытного в сфере ЖКХ Захарова. Дятлов может претендовать на его должность после повышения.

Как сообщил сегодня, 29 мая, сам Владимир Николаевич, пока он не принял решения, неубедительно отмечая, что ему не поступало предложения от градоначальника.

Как сообщили «Курьер. Среда. Бердск» информированные источники, потенциального замглавы Захарова не устраивают кандидатуры на его нынешний пост, имеющиеся в запасе у Шестернина. Кроме того Владимиру Николаевичу придется сложить депутатский мандат бердского горсовета.

Выбор остается за мэром. Не исключено, что он остановится на других кандидатурах.

По сведениям «Курьер. Среда. Бердск» пока работающей в должности вице-мэра по городскому хозяйству Ларисе Степановой на прошлой неделе предложили уволиться по собственному желанию, но она отказалась подписывать заявление.

Сергей Носов, вице-мэр по социальным вопросам, скорее всего, сохранит за собой это кресло.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», изменение структуры бердской власти рассматривали 17 мая на внеочередной сессии горсовета. Существующая модель управления в Бердске не соответствует нормативам постановления правительства Новосибирской области — слишком много заместителей главы.

Спикер горсовета депутатов Валерий Бадьин рассказал, что 16 мая из бердской прокуратуры поступили замечания и предложения и они сводятся к одному пункту: на сегодняшний день в уставе города есть строчка «первый заместитель». На публичных слушаниях по уставу города 24 мая тоже рассматривали предложение убрать эту строку, приставку первый зам. На июньской сессии депутаты будут утверждать первым вопросом устав Бердска.

Евгений Шестернин обещал назвать имена своих новых замов в течение месяца после майской сессии.