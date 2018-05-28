Дренаж в Бердске: Валятся на дома опоры электропередачи в частном секторе

Один из четырех прогнивших столбов на улице Водосточной
Проживающие на улице Водосточной в Бердске обеспокоены состоянием четырех столбов, стоящих в непосредственной близости от домов. Опоры наклонились в сторону частных жилых домов и хозяйственных построек. По словам одного из местных жителей, некоторые столбы накренились настолько, что вершины отклонились на два метра от первоначальной точки.
Накренившиеся столбы на улице Водосточной
Накренившиеся столбы на улице Водосточной
Беспокойство бердчан вполне понятно — накренившийся столб опасен не только повреждениями построек от падения всей его массы, но и возникновением пожара, ведь по столбам протянуты линии электропередачи.
Однако, Игорь Михин, начальник бердского участка РЭС, рассказал «Курьер. Среда. Бердск», что накренившиеся столбы не представляют для жителей большой опасности.
— Там наклонены три опоры электропередачи, но всё в пределах разумного. Большого провисания проводов там так же нет. Опасность их падения или поражения электрическим током отсутствует. В любом случае, если никаких аварий не случится, то мы эту ситуацию исправим за текущую неделю, — заверил Михин.
Уставший столб…
Что касается четвёртого столба, смотрящего «искоса, низко голову наклоня», над домом №47 на ул. Водосточной, он не является опорой для электропроводов. Хотя его положение внушает вполне оправданные опасения.
— Когда мы начали вопросы задавать, выяснилось, что там не электрические провода, а связь. А вот какой принадлежности связь, какой организации она принадлежит — пока неизвестно. Компетентные органы будут проинформированы и они должны будут разобраться, — прокомментировал «Курьер. Среда. Бердск» Игорь Михин.
…очень уставший столб
Улица Водосточная попадает в зону повышенного уровня грунтовых вод. На соседних улицах из-за этого уже рушатся дома. В особо опасных ситуациях, как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», власть предлагает горожанам временное жилье в муниципальном маневренном фонде. Как например, многодетной семье Гудочкиных, дом которых стал пятым в списке разрушающихся от постоянного подтопления. Им предоставили трехкомнатную квартиру в микрорайоне Раздольном.
Между тем, осушение частного сектора начнется со дня на день. Белгородская компания «Виогем» уже завезла часть оборудования для сооружения дренажной системы, сообщал «Курьер. Среда. Бердск».
Сетевое издание Kurer-sreda зарегистрировано Роскомнадзором
Номер свидетельства: ЭЛ № ФС 77 – 72746 от 04.05.2018
Учредитель: ООО «Издательский дом «БукЪвица»
Главный редактор: Г.В.Коморникова
Адрес редакции: 633010, Новосибирская обл., г. Бердск, ул. К.Маркса, д. 24, оф. 2, bkurer@mail.ru, 8(383-41) 3-00-10
Между тем, осушение частного сектора начнется со дня на день.
Подробнее на Курьер.Среда.Бердск: http://www.kurer-sreda.ru/2018/05/28/355753-valyatsya-na-doma-opory-elektroperedachi-v-chastnom-sektore-berdska
Вроде дождя нет, всё привезли, согласовали — осушения всё нет, вода в погребах по прежнему прибывает.
Уровень значительно больше, чем был в прошлом году.
Может танцор плохой?
Или субподрядчика с юга найти не могут?
0 0