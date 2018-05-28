Дренаж в Бердске: Валятся на дома опоры электропередачи в частном секторе

Проживающие на улице Водосточной в Бердске обеспокоены состоянием четырех столбов, стоящих в непосредственной близости от домов. Опоры наклонились в сторону частных жилых домов и хозяйственных построек. По словам одного из местных жителей, некоторые столбы накренились настолько, что вершины отклонились на два метра от первоначальной точки.

Беспокойство бердчан вполне понятно — накренившийся столб опасен не только повреждениями построек от падения всей его массы, но и возникновением пожара, ведь по столбам протянуты линии электропередачи.

Однако, Игорь Михин, начальник бердского участка РЭС, рассказал «Курьер. Среда. Бердск», что накренившиеся столбы не представляют для жителей большой опасности.

— Там наклонены три опоры электропередачи, но всё в пределах разумного. Большого провисания проводов там так же нет. Опасность их падения или поражения электрическим током отсутствует. В любом случае, если никаких аварий не случится, то мы эту ситуацию исправим за текущую неделю, — заверил Михин.

Что касается четвёртого столба, смотрящего «искоса, низко голову наклоня», над домом №47 на ул. Водосточной, он не является опорой для электропроводов. Хотя его положение внушает вполне оправданные опасения.

— Когда мы начали вопросы задавать, выяснилось, что там не электрические провода, а связь. А вот какой принадлежности связь, какой организации она принадлежит — пока неизвестно. Компетентные органы будут проинформированы и они должны будут разобраться, — прокомментировал «Курьер. Среда. Бердск» Игорь Михин.

Улица Водосточная попадает в зону повышенного уровня грунтовых вод. На соседних улицах из-за этого уже рушатся дома. В особо опасных ситуациях, как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», власть предлагает горожанам временное жилье в муниципальном маневренном фонде. Как например, многодетной семье Гудочкиных, дом которых стал пятым в списке разрушающихся от постоянного подтопления. Им предоставили трехкомнатную квартиру в микрорайоне Раздольном.

Между тем, осушение частного сектора начнется со дня на день. Белгородская компания «Виогем» уже завезла часть оборудования для сооружения дренажной системы, сообщал «Курьер. Среда. Бердск».