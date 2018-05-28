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Дренаж в Бердске: Валятся на дома опоры электропередачи в частном секторе

Промокший грунт разрушает не только жилые строения, но и столбы с проводами. Энергетики обещают в ближайшие дни исправить опасную ситуацию.(ФОТО)

28.05.2018 Автор: Слава Душин Фото: Славы Душина Один комментарий

Дренаж в Бердске: Валятся на дома опоры электропередачи в частном секторе

Один из четырех прогнивших столбов на улице Водосточной

Проживающие на улице Водосточной в Бердске обеспокоены состоянием четырех столбов, стоящих в непосредственной близости от домов. Опоры наклонились в сторону частных жилых домов и хозяйственных построек. По словам одного из местных жителей, некоторые столбы накренились настолько, что вершины отклонились на два метра от первоначальной точки.

Дренаж в Бердске: Валятся на дома опоры электропередачи в частном секторе

Накренившиеся столбы на улице Водосточной

Дренаж в Бердске: Валятся на дома опоры электропередачи в частном секторе

Накренившиеся столбы на улице Водосточной

Беспокойство бердчан вполне понятно — накренившийся столб опасен не только повреждениями построек от падения всей его массы, но и возникновением пожара, ведь по столбам протянуты линии электропередачи.

Однако, Игорь Михин, начальник бердского участка РЭС, рассказал «Курьер. Среда. Бердск», что накренившиеся столбы не представляют для жителей большой опасности.

— Там наклонены три опоры электропередачи, но всё в пределах разумного. Большого провисания проводов там так же нет. Опасность их падения или поражения электрическим током отсутствует. В любом случае, если никаких аварий не случится, то мы эту ситуацию исправим за текущую неделю, — заверил Михин.

Дренаж в Бердске: Валятся на дома опоры электропередачи в частном секторе

Уставший столб…

Что касается четвёртого столба, смотрящего «искоса, низко голову наклоня», над домом №47 на ул. Водосточной, он не является опорой для электропроводов. Хотя его положение внушает вполне оправданные опасения.

— Когда мы начали вопросы задавать, выяснилось, что там не электрические провода, а связь. А вот какой принадлежности связь, какой организации она принадлежит — пока неизвестно. Компетентные органы будут проинформированы и они должны будут разобраться, — прокомментировал «Курьер. Среда. Бердск» Игорь Михин.

Дренаж в Бердске: Валятся на дома опоры электропередачи в частном секторе

…очень уставший столб

Улица Водосточная попадает в зону повышенного уровня грунтовых вод. На соседних улицах из-за этого уже рушатся дома. В особо опасных ситуациях, как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», власть предлагает горожанам временное жилье в муниципальном маневренном фонде. Как например, многодетной семье Гудочкиных, дом которых стал пятым в списке разрушающихся от постоянного подтопления. Им предоставили трехкомнатную квартиру в микрорайоне Раздольном.

Между тем, осушение частного сектора начнется со дня на день. Белгородская компания «Виогем» уже завезла часть оборудования для сооружения дренажной системы, сообщал «Курьер. Среда. Бердск».


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Весь сюжет: Дренаж и обрушение

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(1) Комментарий

  1. Аноним

    Между тем, осушение частного сектора начнется со дня на день.

    Подробнее на Курьер.Среда.Бердск: http://www.kurer-sreda.ru/2018/05/28/355753-valyatsya-na-doma-opory-elektroperedachi-v-chastnom-sektore-berdska

    Вроде дождя нет, всё привезли, согласовали — осушения всё нет, вода в погребах по прежнему прибывает.
    Уровень значительно больше, чем был в прошлом году.
    Может танцор плохой?
    Или субподрядчика с юга найти не могут?

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