Президент РФ Владимир Путин принял отставку губернатора Магаданской области Владимира Печеного, сообщает пресс-служба Кремля сегодня, 28 мая. Как следует из указа главы государства, Печеный уходит в отставку по собственному желанию.

Временно исполняющим обязанности губернатора Магаданской области назначен Сергей Носов, бывший мэр Нижнего Тагила.

В пресс-службе Кремля сообщили, что Путин провел рабочую встречу с Сергеем Носовым, в ходе которой сообщил о решении назначить его временно исполняющим обязанности губернатора Магаданской области.

Ранее в понедельник о своей отставке сообщил глава Якутии Егор Борисов, передавал «Курьер. Среда. Бердск».