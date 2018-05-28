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В отставку «осознанно» уходит глава Якутии
Не пускать большегрузы из Искитима через город приказал мэр Бердска
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Обрушение в Бердске: Шестой частный дом угрожает рухнуть из-за грунтовых вод
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