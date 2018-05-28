В отставку «осознанно» уходит глава Якутии

Глава Якутии Егор Борисов сообщил об уходе с поста главы региона.

«Хочу поблагодарить народ Якутии за доверие, президента России Владимира Владимировича Путина за поддержку и понимание, органы власти республики за сотрудничество», — написал он на своей странице в Instagram.

Борисов отметил, что принял «осознанное решение» и региону нужен новый руководитель.

Выборы главы Якутии должны пройти в единый день голосования 9 сентября.

63-летний Егор Борисов возглавил Якутию в сентябре 2010 года.