Обрушение в Бердске: Шестой частный дом угрожает рухнуть из-за грунтовых вод

«Подмоченная» грунтовыми водами беда добралась до очередного дома в Бердске, узнал «Курьер. Среда. Бердск» 25 мая. Несколько лет подряд частный сектор Бердска стоит на мокром месте. Грунтовые воды настолько подточили частные шлаколитые дома, что за прошедший месяц здесь частично разрушилось 4 дома.

У Татьяны Шибановой, проживающей в доме №33 по улице Октябрьской, проблемы с подтоплением начались с 2015 года. Сначала, как и у всех в округе, в погребе под домом стала постоянно стоять вода. Потом вода начала затапливать огород, подбираясь все ближе к дому.

Ее дом находится через улицу от дома, принадлежащего Андрею Крюкову. «Курьер. Среда. Бердск»

сообщал, что дом № 32 по улице красноармейской потерял стену 26 апреля.

Когда начала рассыпаться шлаколитая баня, ее стены срочно обложили кирпичом с двух сторон. Однако это не помогло, и позже баню пришлось собственноручно разбирать.

С самим домом Татьяне и ее семье повезло — он собран из бруса и влаги боится не так сильно. Но фундамент у дома — шлаколитой. Он давно уже набрал в себя воду и начал рассыпаться. А из-за него начал мокнуть и рассыпаться в труху венец, нижний ряд бруса. А это — основа всех стен дома.

— Если честно, я боюсь, когда они начнут откачку воды, у нас там пустота образуется, и мы не уйдем вниз всем домом целиком, — выразила озабоченность Елена.

В четверг, 24 мая, сюда приезжала комиссия от администрации города. Произведя опись повреждений, у Татьяны Федоровны узнали, требуется ли ей какая-либо помощь.

— А какая мне помощь может быть нужна? Песок, цемент да щебень — вот и всё. Главное — фундамент поднять. Выезжать мы отсюда не будем, нам некуда. Мы, чтобы сюда поселиться, квартиру поменяли, — рассказала Татьяна Федоровна

Из-за размокшего грунта печка в их доме ведет себя соответственно — «гуляет по вертикали» и растрескивается. Но Татьяна Федоровна считает, что им еще достаточно сильно повезло. Предыдущие хозяева дома печку поставили на хорошем фундаменте. Если бы не фундамент — печка давно бы провалилась в подпол.

— По ночам нам спать страшно. Особенно когда дети дома. Ребенку 14 лет, конечно страшно. И самим страшно… А что делать? Жить-то все равно охота, — переживает Елена Шибанова.

Пока администрация города занимается осушением частного сектора, семья Шибановых надеется, что дом не рухнет, ремонтирует фундамент и считает лягушек на огороде. Внучка в этом сезоне насчитала уже шесть штук — пять зеленых и одну розовую.

Автор видео Слава Душин



«Курьер. Среда. Бердск» сообщал о том, что в Бердске начинается строительство дренажной системы, призванной осушить частный сектор. Однако осушение — вопрос не одного дня и даже не недели. Пока вода будет уходить из грунта, дома должны выстоять.