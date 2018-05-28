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Не пускать большегрузы из Искитима через город приказал мэр Бердска

Евгений Шестернин боится, что тяжелая техника разрушит асфальт. Искитимцы начинают ремонт своего участка дороги, ведущий к детскому лагерю «Орбита».

28.05.2018 Автор: Галина Панчева Один комментарий

Не пускать большегрузы из Искитима через город приказал мэр Бердска

На участке дороги, ведущей в садовое общество «Росинка», не может проехать транспорт

Начал ремонт своего участка дороги, ведущего в детский лагерь «Орбита» Бердска, Искитимский район 28 мая. Соседям придется привести в надлежащее состояние 850-метровый участок. Через неделю дорога станет проездной.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», состояние дорожного полотна, ведущего в сторону «Орбиты», не дает возможности открыть движение дачных автобусных маршрутов. Из-за этого страдают сотни садоводов.

Дорога до лагеря «Орбита» находится у нескольких собственников: областной администрации, лесничества, Искитимского района, дачных обществ и Бердска. Проблемный участок в 850 метров находится на повороте от водозабора на Сосновку. Он принадлежит Искитимскому району. Но власть соседнего района отказывалась ремонтировать этот участок дороги.

На выездном совещании с участием замминистра транспорта Новосибирской области, проходившему чуть более недели назад, Искитимскому району дано поручение продолжить работу по оформлению участка в собственность Искитимского района и формирования этой дороги как объекта. Искитимский район в этом году должен помочь щебнем.

— По договоренности сегодня Искитимский район выходит на дорогу 850 метров на Сосновку. Мы предполагаем, что через неделю дорога станет проездной, — рассказал на совещании чиновников 28 мая начальник УЖКХ Владимир Захаров.

Мэр Бердска Евгений Шестернин, каким образом пойдут машины из Искитима: с их стороны или через Бердск.

— Если через Бердск, то всю дорогу раздавят, все, что сделали, — отметил мэр.

— Мы с ними поработаем.

— Наши дороги не готовы, пока вот такая погода, пропускать большегрузные машины. Будет чревато. Проконсультируйтесь у дорожников.


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(1) Комментарий

  1. Аноним

    Да ,опомнились,а что делать дачникам?. В этом году не за что взносы платитьв обществах. Сеять поздно и рассаду уже выбросили,в июне начнем дачный сезон,а в августе снова дожди и закончим. сезон. А что это в апреле недльзя было этим вопросом занятся.?.

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