За счет повышения НДС до 20% выполнят майский указ Путина

Премьер-министр Дмитрий Медведев обещал найти 8 трлн руб., которых не хватает для выполнения нового майского указа Путина. Как выяснили «Ведомости», значительную часть этой суммы правительство и Кремль собираются найти в кошельках населения. Около 2 трлн руб. за шесть лет бюджет может получить от повышения НДС с 18 до 20% – такой вариант обсуждался и сейчас он один из наиболее вероятных, хотя и не окончательный, рассказывают три федеральных чиновника. При этом может быть отменена и льготная ставка НДС в 10%, которую Минфин предлагал заменить пособием, говорит один из них.

Еще около 2 трлн руб. даст бюджету уже анонсированное Медведевым повышение пенсионного возраста, говорят два чиновника, не называя, на сколько и какими темпами он может быть повышен.

Остальные недостающие 4 трлн руб. принесут уже объявленные меры. 3 трлн руб. для финансирования инфраструктуры государство займет, разместив ОФЗ и сформировав временный фонд внутри бюджета. А 1 трлн руб. бюджет получит от реформы налогообложения нефтяной отрасли – обнуления экспортной пошлины и компенсирующего повышения НДПИ.

Впрочем, часть решений еще могут быть пересмотрены, говорят собеседники «Ведомостей». Все меняется очень быстро и постоянно, замечает один из них.

Кто доплатит НДС

Повышение НДС давно обсуждалось чиновниками, но как часть налогового маневра, который предлагал Минфин: снизить страховые взносы и увеличить НДС до одинаковой ставки 22%. По замыслу Минфина маневр должен был обелить экономику и принести бюджету дополнительные 500 млрд руб. От идеи отказались, но найти деньги для указа без повышения налогов не удавалось, говорят несколько чиновников. В итоге из двух частей маневра осталась одна – увеличение НДС, хотя и более щадящее. Повышение НДС без снижения страховых взносов – обычный обман, говорит член бюро РСПП.

По ставке 20% НДС взимался до 2004 г., потом она была снижена до 18%. Возврат к 20% – это менее болезненное решение, чем другие обсуждавшиеся варианты: повышение НДФЛ или введение налога с продаж, считают два чиновника. Хотя, если государство хочет стимулировать рост экономики, надо не отбирать у нее ресурсы, а давать, замечает один из них.

Повысив НДС, государство изымет в первую очередь ресурсы у населения, которое пережило четырехлетнее падение доходов, – значительную часть издержек бизнес сможет заложить в цены и перенести на потребителей.

В ожидании повышения НДС компании заранее начинают поднимать цены, показало исследование статистической службы Великобритании. В России рост НДС на 2 п. п. ускорит рост цен на 0,8–1 п. п., подсчитала главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова, что, впрочем, не страшно в условиях низкой инфляции (2,4% в апреле в годовом выражении). Но вместе с отменой льготной ставки повышение НДС может стать серьезным ударом по населению и отразиться на потреблении, предупреждает Александра Суслина из Экономической экспертной группы. Сейчас льготная ставка действует для продуктов питания (за исключением деликатесов), детских товаров, книг, учебников и лекарств. В 2017 г. льгота обошлась бюджету почти в 550 млрд руб. (около 0,6% ВВП).

В случае внезапного повышения цен меньше всего люди готовы экономить на еде, алкоголе и транспортных услугах, показало исследование главного экономиста «ВТБ капитала» Александра Исакова, больше же всего при росте цен на 1% сокращаются расходы на связь и медицину.

Бизнес заложит издержки во внутренние цены, а при экспорте ставка НДС – 0%, говорит член бюро РСПП. Но будут и пострадавшие. Сильнее всего повышение налога ударит по отраслям, где высока конкуренция, предупреждает замдиректора ЦМАКПа Владимир Сальников. Это подтверждает исследование МВФ, проведенное после увеличения НДС в Германии в 2007 г.: при сильной конкуренции компаниям тяжелее сохранять долю рынка после повышения цен. Пострадает розница, которая уже сокращает маржу в условиях слабого потребительского спроса, говорит налоговый консультант крупного ритейлера. Структурный эффект будет плохим, предупреждает Сальников: вырастет нагрузка на обрабатывающие производства, а не на экспортеров сырья.

Больше всего она увеличится на машиностроительный (на 6,8%) и транспортный секторы (6,6%), на электроэнергетику (6,8%), строительство (5,6%), информационный сектор (5,4%) и гостиничный бизнес (4,4%), подсчитал Сальников. Зато снизится на химическое производство, обработку древесины, а также сельское хозяйство.

Времени решать, кому предстоит доплатить за указы, у чиновников осталось немного. Правительство сформулировало предложения по налоговой системе, окончательные решения должны быть приняты уже в весеннюю сессию Госдумы, говорил ранее Антон Силуанов, назначенный первым вице-премьером и министром финансов. В настоящий момент решения не приняты, утверждает его советник Андрей Лавров, но в ближайшее время конкретные меры донастройки налоговой системы будут определены правительством. Представитель премьера Наталья Тимакова не комментирует эту тему, получить комментарии пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова в воскресенье не удалось.

Поработать на указ

Чтобы сэкономить 2 трлн руб. за шесть лет, пенсионный возраст придется повышать ежегодно как минимум на один год как для женщин, так и для мужчин, отмечает замдиректора Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Юрий Горлин. Это позволит сократить трансферты из федерального бюджета примерно на 2 трлн руб., согласна старший научный сотрудник НИФИ Минфина Татьяна Омельчук. Такой вариант повышения возраста предлагал Центр стратегических разработок, когда его возглавлял Алексей Кудрин, теперь ставший председателем Счетной палаты. Ежегодно на трансферт из федерального бюджета приходится около 40% доходов Пенсионного фонда, в 2018 г. он составит 3,34 трлн руб.

Возраст надо поднимать так, чтобы бюджет не только сэкономил 2 трлн руб. для выполнения указа, но и появились ресурсы быстрее повышать пенсии – тем же темпом, что растут зарплаты, говорит чиновник. Есть риск, что правительство будет стремиться максимально сократить трансферт и денег на ускоренную индексацию пенсий может не хватить, замечает Горлин.

Варианты повышения пенсионного возраста обсуждались еще до назначения социальным вице-премьером Татьяны Голиковой. Решение в правительстве только обсуждается, окончательные параметры не согласованы.

Как правило, основная цель повышения пенсионного возраста – обеспечение более приемлемого роста пенсий, говорит Горлин. Слишком радикальный вариант существенно увеличит риски роста безработицы, а также спровоцирует рост спроса на пенсии по инвалидности, рассуждает он. Для людей наиболее приемлем вариант повышения возраста до 60 лет для женщин и до 63 для мужчин, ссылаются эксперты ВШЭ на данные социологического исследования. Горлин считает наиболее рациональным вариантом 62–63 для мужчин и 59–61 год для женщин.