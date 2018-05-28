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СМИ: Крым вооружается и превращается в «неприступную крепость»

На полуостров прибыл новейший корабль, оснащенный ракетным комплексом «Калибр». Это вызвано активизацией НАТО в Черноморском регионе.

28.05.2018 Фото: Кремлин.ру Нет комментариев

СМИ: Крым вооружается и превращается в неприступную крепость

Крымский мост стал еще одной достопримечательностью полуострова

После возвращения Крыма в состав России Москва не перестает наращивать военную мощь на полуострове, пишет РИА Новости со ссылкой на немецкий журнал Focus.

Издание отмечает, что на днях в Крым прибыл новейший малый ракетный корабль «Вышний Волочек», оснащенный ракетным комплексом «Калибр». Это оружие, напоминает Focus, «доказало свою эффективность в Сирии и встревожило западных военных аналитиков».

Кроме того, на полуострове находятся два дивизиона ЗРК С-400, береговая артиллерия, а Черноморский флот получил несколько новых фрегатов и подводных лодок.

«Крым все больше превращается в почти неприступную крепость», — резюмирует журнал.

Ранее сенатор Виктор Бондарев заявил, что размещение в Крыму комплексов С-400 и «Панцирь-С» вызвано активизацией НАТО в Черноморском регионе. Он отмечал, что эти системы делают регион абсолютно неуязвимым для любых вражеских поползновений.

Крым вновь стал российским в 2014 году после проведенного там референдума, на котором более 96 процентов избирателей высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает полуостров своей временно оккупированной территорией. В Кремле неоднократно подчеркивали, что крымчане сделали свой выбор демократическим путем, в соответствии с международным правом и Уставом ООН.


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