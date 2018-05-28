СМИ: Крым вооружается и превращается в «неприступную крепость»

После возвращения Крыма в состав России Москва не перестает наращивать военную мощь на полуострове, пишет РИА Новости со ссылкой на немецкий журнал Focus.

Издание отмечает, что на днях в Крым прибыл новейший малый ракетный корабль «Вышний Волочек», оснащенный ракетным комплексом «Калибр». Это оружие, напоминает Focus, «доказало свою эффективность в Сирии и встревожило западных военных аналитиков».

Кроме того, на полуострове находятся два дивизиона ЗРК С-400, береговая артиллерия, а Черноморский флот получил несколько новых фрегатов и подводных лодок.

«Крым все больше превращается в почти неприступную крепость», — резюмирует журнал.

Ранее сенатор Виктор Бондарев заявил, что размещение в Крыму комплексов С-400 и «Панцирь-С» вызвано активизацией НАТО в Черноморском регионе. Он отмечал, что эти системы делают регион абсолютно неуязвимым для любых вражеских поползновений.

Крым вновь стал российским в 2014 году после проведенного там референдума, на котором более 96 процентов избирателей высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает полуостров своей временно оккупированной территорией. В Кремле неоднократно подчеркивали, что крымчане сделали свой выбор демократическим путем, в соответствии с международным правом и Уставом ООН.