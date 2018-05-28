Без сознания привезли отравившегося таблетками 4-летнего мальчика в ЦГБ Бердска

Наглотавшегося таблеток 4-летнего малыша спасли врачи Бердска.

— В субботу к нам поступил ребенок с отравлением медикаментами. Очень тяжелый, без сознания. Но наши врачи спасли жизнь ребенку. Слава богу, сейчас все хорошо, — сообщил на совещании чиновников 28 мая главврач бердской горбольницы Юрий Краморов.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», вечером 26 мая в микрорайоне Молодежном, 4-летний мальчик наглотался таблеток. Его увезли в реанимацию на скорой помощи. Ребенка спасли — в больнице ему сделали промывание желудка. Вскоре его выписали, и он вернулся домой. Подразделение по делам несовершеннолетних бердского отдела МВД взяло семью на контроль. Правоохранители начали проверку по факту отравления ребенка медикаментами.

Предстоит выяснить, что за препараты он съел, а также другие обстоятельства инцидента. Это уже будут делать сотрудники отдела Следственного комитета по Бердску.

Юрий Краморов напоминает папам и мамам, дедушкам и бабушкам: во избежании несчастного случая лекарства должны храниться в недоступном для ребенка месте.