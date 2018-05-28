КУРЬЕР.СРЕДА.Бердск - новости Бердска

Недвижимость

Продам 3к квартиру
продам
Продам студию 8-913-701-2341 Алена
Продам студию 8-913-701-2341 Алена
Продам студию 8-913-701-2341 Алена
продам
продам
Еще недвижимость
Квартиры . Дома . Земля . Дачи . Гаражи

Объявления

Еще объявления
Вакансии . Грузоперевозки Красота и здоровье Репетиторство . Строительство и отделка

Лента новостей

Путин принял отставку губернатора Магаданской области

В отставку «осознанно» уходит глава Якутии

Не пускать большегрузы из Искитима через город приказал мэр Бердска

Новые рубрики добавлены в доску объявлений сайта www.kurer-sreda.ru

Обрушение в Бердске: Шестой частный дом угрожает рухнуть из-за грунтовых вод

Почти 400 млн рублей по наказам избирателей получит Бердск в 2018 году

За счет повышения НДС до 20% выполнят майский указ Путина

СМИ: Крым вооружается и превращается в «неприступную крепость»

Без сознания привезли отравившегося таблетками 4-летнего мальчика в ЦГБ Бердска

Обрушение в Бердске: Упал на голову многодетной матери потолок в разрушающемся доме

Последние комментарии

Май 2018
M T W T F S S
« Apr    
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031  


Без сознания привезли отравившегося таблетками 4-летнего мальчика в ЦГБ Бердска

В реанимацию ребенка доставили в тяжелом состоянии. Доктора откачали малыша. Сейчас его здоровью ничего не угрожает.

28.05.2018 Автор: Галина Панчева Фото: Курьер. Среда. Бердск Нет комментариев

Без сознания привезли отравившегося таблетками 4 летнего мальчика в ЦГБ Бердска

Наглотавшегося таблеток мальчика откачивали в реанимации

Наглотавшегося таблеток 4-летнего малыша спасли врачи Бердска.

— В субботу к нам поступил ребенок с отравлением медикаментами. Очень тяжелый, без сознания. Но наши врачи спасли жизнь ребенку. Слава богу, сейчас все хорошо, — сообщил на совещании чиновников 28 мая главврач бердской горбольницы Юрий Краморов.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», вечером 26 мая в микрорайоне Молодежном, 4-летний мальчик наглотался таблеток. Его увезли в реанимацию на скорой помощи. Ребенка спасли — в больнице ему сделали промывание желудка. Вскоре его выписали, и он вернулся домой. Подразделение по делам несовершеннолетних бердского отдела МВД взяло семью на контроль. Правоохранители начали проверку по факту отравления ребенка медикаментами.

Предстоит выяснить, что за препараты он съел, а также другие обстоятельства инцидента. Это уже будут делать сотрудники отдела Следственного комитета по Бердску.

Юрий Краморов напоминает папам и мамам, дедушкам и бабушкам: во избежании несчастного случая лекарства должны храниться в недоступном для ребенка месте.


Похожие записи

Тэги:
Персоны:
Организации:

Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Последние новости:
Путин принял отставку губернатора Магаданской области В отставку «осознанно» уходит глава Якутии Не пускать большегрузы из Искитима через город приказал мэр Бердска

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".

Ознакомьтесь с правилами комментирования

Новости компаний

Все новости компаний

Все акции и скидки

КЛИНИКА САНИТАС, Эфективное лечение псориаза.
ЗАО "Клиника Санитас"
© 2007-2018 Все права на материалы, находящиеся на бердском городском сайте Курьер.Среда.Бердск, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта и саттелитных проектов, гиперссылка (hyperlink) на наш сайт обязательна.
Сетевое издание Kurer-sreda зарегистрировано Роскомнадзором
Номер свидетельства: ЭЛ № ФС 77 – 72746 от 04.05.2018
Учредитель: ООО «Издательский дом «БукЪвица»
Главный редактор: Г.В.Коморникова
Адрес редакции: 633010, Новосибирская обл., г. Бердск, ул. К.Маркса, д. 24, оф. 2, bkurer@mail.ru, 8(383-41) 3-00-10

Яндекс.Метрика