Обрушение в Бердске: Упал на голову многодетной матери потолок в разрушающемся доме

Число рухнувших из-за затопления грунтовыми водами домов в Бердске все увеличивается. Разваливается дом №53 на ул. Красноармейской. О нем «Курьер. Среда. Бердск» сообщал в начале апреля. Напомним, что весной участок с домом и надворными постройками был затоплен. Жители дома постоянно откачивали воду из подвала, но меньше ее все равно не становилось.
По окончании таяния снегов количество воды на участке немного уменьшилось, но в целом ситуация изменилась не сильно. Проблема грунтовых вод здесь остается такой же актуальной, как и для остальных домов в окрестном частном секторе. Процесс разрушения жилого дома начался и здесь.
Трещина в стене спальни
Кристина Смыкова, многодетная мать и хозяйка дома, рассказала и показала «Курьер. Среда. Бердск» об изменениях, произошедших с ее домом за два месяца. Увы, изменения далеко не в лучшую сторону.
Трещина в стене спальни
У дома начал понемногу отваливаться угол — одна из стен дала сквозную трещину в спальне.
Интерьеры в детской
В детской образовались трещины в стене, граничащей с колодцами дымохода. В одном месте отчетливо виден «хвост» копоти, говорящий о том, что в помещение проникает угарный газ.
Угарный газ просачивается в детскую
— Внутри у меня отвалился кусок стены. Прямо мне на голову. Голова выдержала, к врачам обращаться не стала, — рассказала «Курьер. Среда. Бердск» Кристина.
Однако сам этот факт вызывает тревогу и говорит о начавшемся разрушении. Пол, прогнувшийся в кухне, и штукатурка, подпираемая спинкой кровати, довершают общую картину.
— Вот у меня детская, тут у нас тоже все плачевно. Все это отваливается, кровать я не убираю, потому что если я уберу кровать — это все совсем отвалится, — сокрушается Кристина.
Автор видео Слава Душин
Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», четыре дома в Бердске разрушили подземные воды. Жить в них опасно для жизни. Мэрия пока не признает ситуацию чрезвычайной, хотя признает наличие проблемы с грунтовыми водами. В городе приступили к сооружению дренажной системы, которая будет отводить грунтовые воды в ливневую канализацию, сообщал «Курьер. Среда. Бердск». Под осушение попадает и дом Кристины Смыковой. Обещают завершить строительство в начале осени.
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Только обязательно дополните документами:
— паспорт БТИ с указанием года постройки
— полная информация о материале стен и фундамента
— справку или техническую экспертизу с указанием текущего состояния дома и процента износа
Если речь о шлаколитом доме который построен без фундамента 50 лет назад, то тут никто не поможет.
А вот если нормальный дом на нормальном фундаменте с износом менее 50% — вот тогда уже повод для предметного разбора ситуации и назначения официальной экспертизу через суд или прокуратуру.
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В городе приступили….Да ГДЕ приступили,только проходили мимо первого предполагаемого колодца,НИКОГОи НИЧЕГО нет!!!!
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Ну вот,мэрия пока не признает ситуацию чрезвычайной…
А когда она ее признает….???
Когда кого-то что-то упадет и придавит,или угарный газ от печки всех потравит….???
Ну- с,ждем,я же говорил,упадет 5-ый,потом 6-ой дом,будут жертвы и ЧС.Получится как в пословице:»как что-то по башке не стукнет,так никто и не о чем не вспомнит..».
Человек —-
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А трещину на печке разве нельзя прямо сейчас замазать самостоятельно, чтобы угарный газ в дом не шёл?
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на самом деле, на прямую линию и комиссию вызывать, домов то много.. чего ждут? где-то несколько домов затопило, людей уже вывозят, а у нас не критично, пока не придавит?
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Не повезло ,не повезло людям. Страшно за вас. Стучитесь во все двери . Удачи вам.
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А почем эти развалюхи?
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