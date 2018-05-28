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Обрушение в Бердске: Упал на голову многодетной матери потолок в разрушающемся доме

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Обрушение в Бердске: Упал на голову многодетной матери потолок в разрушающемся доме

Семья живет, как на вулкане. Стены рассыпаются на глазах. Угарный газ через трещины попадает в детскую комнату. (ВИДЕО)

28.05.2018 Автор: Слава Душин Фото: Славы Душина 8 коммент.

Обрушение в Бердске: Упал на голову многодетной матери потолок в разрушающемся доме

Дом у Кристины теряет угол

Число рухнувших из-за затопления грунтовыми водами домов в Бердске все увеличивается. Разваливается дом №53 на ул. Красноармейской. О нем «Курьер. Среда. Бердск»  сообщал в начале апреля. Напомним, что весной участок с домом и надворными постройками был затоплен. Жители дома постоянно откачивали воду из подвала, но меньше ее все равно не становилось.

По окончании таяния снегов количество воды на участке немного уменьшилось, но в целом ситуация изменилась не сильно. Проблема грунтовых вод здесь остается такой же актуальной, как и для остальных домов в окрестном частном секторе. Процесс разрушения жилого дома начался и здесь.

Обрушение в Бердске: Упал на голову многодетной матери потолок в разрушающемся доме

Трещина в стене спальни

Кристина Смыкова, многодетная мать и хозяйка дома, рассказала и показала «Курьер. Среда. Бердск» об изменениях, произошедших с ее домом за два месяца. Увы, изменения далеко не в лучшую сторону.

Обрушение в Бердске: Упал на голову многодетной матери потолок в разрушающемся доме

Трещина в стене спальни

У дома начал понемногу отваливаться угол — одна из стен дала сквозную трещину в спальне.

Обрушение в Бердске: Упал на голову многодетной матери потолок в разрушающемся доме

Интерьеры в детской

В детской образовались трещины в стене, граничащей с колодцами дымохода. В одном месте отчетливо виден «хвост» копоти, говорящий о том, что в помещение проникает угарный газ.

Обрушение в Бердске: Упал на голову многодетной матери потолок в разрушающемся доме

Угарный газ просачивается в детскую

— Внутри у меня отвалился кусок стены. Прямо мне на голову. Голова выдержала, к врачам обращаться не стала, — рассказала «Курьер. Среда. Бердск» Кристина.

Однако сам этот факт вызывает тревогу и говорит о начавшемся разрушении. Пол, прогнувшийся в кухне, и штукатурка, подпираемая спинкой кровати, довершают общую картину.

— Вот у меня детская, тут у нас тоже все плачевно. Все это отваливается, кровать я не убираю, потому что если я уберу кровать — это все совсем отвалится, — сокрушается Кристина.

Автор видео Слава Душин

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», четыре дома в Бердске разрушили подземные воды. Жить в них опасно для жизни. Мэрия пока не признает ситуацию чрезвычайной, хотя признает наличие проблемы с грунтовыми водами. В городе приступили к сооружению дренажной системы, которая будет отводить грунтовые воды в ливневую канализацию, сообщал «Курьер. Среда. Бердск». Под осушение попадает и дом Кристины Смыковой. Обещают завершить строительство в начале осени.


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Весь сюжет: Дренаж и обрушение

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(8) Комментариев

  1. Аноним

    Снимайте и отправляйте на онлайн президенту

    Thumb up 6 Thumb down 7

    • местный

      Только обязательно дополните документами:
      — паспорт БТИ с указанием года постройки
      — полная информация о материале стен и фундамента
      — справку или техническую экспертизу с указанием текущего состояния дома и процента износа

      Если речь о шлаколитом доме который построен без фундамента 50 лет назад, то тут никто не поможет.

      А вот если нормальный дом на нормальном фундаменте с износом менее 50% — вот тогда уже повод для предметного разбора ситуации и назначения официальной экспертизу через суд или прокуратуру.

      Thumb up 15 Thumb down 3

  2. Пострадавший

    В городе приступили….Да ГДЕ приступили,только проходили мимо первого предполагаемого колодца,НИКОГОи НИЧЕГО нет!!!!

    Thumb up 6 Thumb down 1

  3. Человек

    Ну вот,мэрия пока не признает ситуацию чрезвычайной…
    А когда она ее признает….???
    Когда кого-то что-то упадет и придавит,или угарный газ от печки всех потравит….???
    Ну- с,ждем,я же говорил,упадет 5-ый,потом 6-ой дом,будут жертвы и ЧС.Получится как в пословице:»как что-то по башке не стукнет,так никто и не о чем не вспомнит..».
    Человек —- *IN LOVE*

    Thumb up 3 Thumb down 6

    • Аноним

      А трещину на печке разве нельзя прямо сейчас замазать самостоятельно, чтобы угарный газ в дом не шёл?

      Thumb up 7 Thumb down 2

  4. Гость

    на самом деле, на прямую линию и комиссию вызывать, домов то много.. чего ждут? где-то несколько домов затопило, людей уже вывозят, а у нас не критично, пока не придавит?

    Thumb up 5 Thumb down 5

  5. Аноним

    Не повезло ,не повезло людям. Страшно за вас. Стучитесь во все двери . Удачи вам.

    Thumb up 7 Thumb down 4

  6. Аноним

    А почем эти развалюхи?

    Thumb up 1 Thumb down 0

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