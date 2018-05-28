Обрушение в Бердске: Упал на голову многодетной матери потолок в разрушающемся доме

Число рухнувших из-за затопления грунтовыми водами домов в Бердске все увеличивается. Разваливается дом №53 на ул. Красноармейской. О нем «Курьер. Среда. Бердск» сообщал в начале апреля. Напомним, что весной участок с домом и надворными постройками был затоплен. Жители дома постоянно откачивали воду из подвала, но меньше ее все равно не становилось.

По окончании таяния снегов количество воды на участке немного уменьшилось, но в целом ситуация изменилась не сильно. Проблема грунтовых вод здесь остается такой же актуальной, как и для остальных домов в окрестном частном секторе. Процесс разрушения жилого дома начался и здесь.

Кристина Смыкова, многодетная мать и хозяйка дома, рассказала и показала «Курьер. Среда. Бердск» об изменениях, произошедших с ее домом за два месяца. Увы, изменения далеко не в лучшую сторону.

У дома начал понемногу отваливаться угол — одна из стен дала сквозную трещину в спальне.

В детской образовались трещины в стене, граничащей с колодцами дымохода. В одном месте отчетливо виден «хвост» копоти, говорящий о том, что в помещение проникает угарный газ.

— Внутри у меня отвалился кусок стены. Прямо мне на голову. Голова выдержала, к врачам обращаться не стала, — рассказала «Курьер. Среда. Бердск» Кристина.

Однако сам этот факт вызывает тревогу и говорит о начавшемся разрушении. Пол, прогнувшийся в кухне, и штукатурка, подпираемая спинкой кровати, довершают общую картину.

— Вот у меня детская, тут у нас тоже все плачевно. Все это отваливается, кровать я не убираю, потому что если я уберу кровать — это все совсем отвалится, — сокрушается Кристина.

Автор видео Слава Душин



Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», четыре дома в Бердске разрушили подземные воды. Жить в них опасно для жизни. Мэрия пока не признает ситуацию чрезвычайной, хотя признает наличие проблемы с грунтовыми водами. В городе приступили к сооружению дренажной системы, которая будет отводить грунтовые воды в ливневую канализацию, сообщал «Курьер. Среда. Бердск». Под осушение попадает и дом Кристины Смыковой. Обещают завершить строительство в начале осени.