Одного пассажира возит ночной автобус в Бердске

О малом количестве пассажиров в автобусе, забирающего людей с последней электричке на остановке общественного транспорта «Вокзал», сообщила на совещании чиновников 28 мая начальник автопредприятия Бердска Елена Бороздина.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», в целях улучшения транспортного обслуживания были внесены изменения в расписание движения автобусов. С 18 мая 2018 года после прибытия последнего вечернего электропоезда на станцию «Бердск» пассажиров доставляют в Микрорайон. Отправление автобуса от остановки «Вокзал» в 23.35. Общественный транспорт следует по ул. Ленина и Красная Сибирь.

Как адаптировали автобусный маршрут для последней электрички, спросил у начальника отдела транспорта и дорожного хозяйства Надежды Нятиной мэр Бердска Евгений Шестернин.

Последний маршрут автобуса, забирающий пассажиров с последней электрички, запущен, но количество провезенных пассажиров еще не просчитано.

— Я не о количестве пассажиров, а о снятии проблемы. То что касается количества — это вопрос экономики. Автобус останавливается там, где это нужно пассажирам, ходит? — поинтересовался мэр.

Автобус ходит, отправляется с вокзала в 23.35, единственное, в нем едут два-четыре человека, отметила Нятина.

Начальник БАТП Елена Бороздина сообщила, что бывает и такое, когда от вокзала едет только один пассажир.

— Мы же везем своих людей, — парировал мэр.

— Мы обслуживаем их на дежурном автобусе, который должен развозить работников предприятия в 23.00. Сейчас работники предприятия стоят и ждут на вокзале 35 минут, когда их довезут до дома после 13-часовой рабочей смены.

Бороздина акцентировала, что теперь бердчане поднимают вопрос, почему этот автобус не обслуживает их в выходные дни, и просят возить их не только в Белокаменный микрорайон, но и в другие районы Бердска.

— Будем решать вопросы по мере поступления, — подытожил Шестернин.