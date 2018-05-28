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Одного пассажира возит ночной автобус в Бердске

Пассажиров ночной электрички развозит дежурный автобус. Работникам автопредприятия приходится ждать 35 минут на вокзале, чтобы уехать домой.

28.05.2018 Автор: Галина Панчева Фото: Курьер. Среда. Бердск 4 коммент.

Одного пассажира возит ночной автобус в Бердске

Последний автобус идет от вокзала до Белокаменного микрорайона почти пустым

О малом количестве пассажиров в автобусе, забирающего людей с последней электричке на остановке общественного транспорта «Вокзал», сообщила на совещании чиновников 28 мая начальник автопредприятия Бердска Елена Бороздина.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», в целях улучшения транспортного обслуживания были внесены изменения в расписание движения автобусов. С 18 мая 2018 года после прибытия последнего вечернего электропоезда на станцию «Бердск» пассажиров доставляют в Микрорайон. Отправление автобуса от остановки «Вокзал» в 23.35. Общественный транспорт следует по ул. Ленина и Красная Сибирь.

Как адаптировали автобусный маршрут для последней электрички, спросил у начальника отдела транспорта и дорожного хозяйства Надежды Нятиной мэр Бердска Евгений Шестернин.

Последний маршрут автобуса, забирающий пассажиров с последней электрички, запущен, но количество провезенных пассажиров еще не просчитано.

— Я не о количестве пассажиров, а о снятии проблемы. То что касается количества — это вопрос экономики. Автобус останавливается там, где это нужно пассажирам, ходит? — поинтересовался мэр.

Автобус ходит, отправляется с вокзала в 23.35, единственное, в нем едут два-четыре человека, отметила Нятина.

Начальник БАТП Елена Бороздина сообщила, что бывает и такое, когда от вокзала едет только один пассажир.

— Мы же везем своих людей, — парировал мэр.

— Мы обслуживаем их на дежурном автобусе, который должен развозить работников предприятия в 23.00. Сейчас работники предприятия стоят и ждут на вокзале 35 минут, когда их довезут до дома после 13-часовой рабочей смены.

Бороздина акцентировала, что теперь бердчане поднимают вопрос, почему этот автобус не обслуживает их в выходные дни, и просят возить их не только в Белокаменный микрорайон, но и в другие районы Бердска.

— Будем решать вопросы по мере поступления, — подытожил Шестернин.


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(4) Комментариев

  1. Гость

    Только запустили — и уже нет пассажиров, так еще люди и не знают, что уехать можно ..

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  2. Аноним

    прикольно проблему решили. теперь работники просто рады.
    а через другое место никак?…..

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  3. Никола

    Главное правило хорошего общественного транспорта — транспорт должен ходить регулярно, всегда точно по известному расписанию. Если о вашем рейсе почти никто не знает, то вы будете возить только случайных людей. А если расписание есть, но не соблюдается, то ваша участь — возить воздух.

    Thumb up 9 Thumb down 0

  4. Аноним

    Сколько лет отучали? А то 10 рейсов сделали и к выводу пришли! :-D

    Thumb up 5 Thumb down 0

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