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Уволил своего зама по реиндустриализации экономики врио губернатора Новосибирской области

Андрей Травников назначил Анатолия Соболева своим советником на общественных началом. Развивать Академгородок теперь будет экс-глава исполкома «Сибирского соглашения» Андрей Жуков.

28.05.2018 Фото: Михаила Перикова /ksonline.ru Нет комментариев

Уволил своего зама по реиндустриализации экономики врио губернатора Новосибирской области

Андрей Жуков, новый член правительства НСО

Временно исполняющим обязанности заместителя губернатора Новосибирской области глава региона Андрей Травников назначил Андрея Жукова, ранее занимавшего должность председателя исполнительного комитета Межрегиональной ассоциации «Сибирское соглашение». Нового члена правительства глава региона представил 28 мая в ходе еженедельного оперативного совещания, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Как подчеркнул Травников, перед  Жуковым поставлены самые актуальные задачи: продолжение развития проекта Новосибирского научного центра в рамках исполнения поручения президента России, реализация программы реиндустриализации экономики Новосибирской области, подготовка к значимым для региона событиям – в частности, к проведению форума «Технопром».

Ранее Андрей Травников распорядился освободить Анатолия Соболева от временно замещаемой государственной должности Новосибирской области замгубернатора Новосибирской области в связи с прекращением полномочий по собственному желанию в соответствии с пунктом 3 части первой статьи 77 Трудового кодекса РФ.

В соответствии с положением о советниках губернатора Новосибирской области, работающих на общественных началах,  Травников назначил  Соболева советником, работающим на общественных началах.

Глава региона выразил благодарность Анатолию Соболеву за работу в составе правительства и большой вклад в развитие региона и вручил ему почётную грамоту губернатора Новосибирской области. Андрей Травников подчеркнул, что Анатолий Соболев остаётся в составе рабочей группы по проекту развития Новосибирского научного центра, а также поручил включить его в состав Совета по стратегическому развитию Новосибирской области.

Для справки

Андрей Викторович Жуков родился 28 августа 1971 года в Армавире Краснодарского края. В 1994 году окончил Рязанское высшее воздушно-десантное командное дважды Краснознамённое училище им. Ленинского комсомола. В сентябре 2014 года Андрей Жуков был назначен на должность замминистра РФ по делам Крыма, курировал вопросы ЖКХ, транспорта и энергетики.

В феврале 2016 года был назначен советником руководителя Федерального дорожного агентства. С января 2017 года занимал должность председателя исполнительного комитета Межрегиональной ассоциации «Сибирское соглашение». Жуков является действительным государственным советником РФ II-го класса. Женат, воспитывает сына и дочь.


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