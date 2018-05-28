Программу по борьбе с онкологией в России пишет Минздрав
Мерзнут без отопления и горячей воды пациенты горбольницы Бердска
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А что локальную котельную на роддом и БЭМЗовскую больницу уже демонтировали?
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Краморов перекладывает ответственность с себя на КБУ.
Какое может быть включение отопления 28 мая???
У него должны быть на такой случай обогреватели, и главное, нормальные окна и двери в корпусах больницы.
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Да ладно, выживем; не такое проходили, главное шерстью не обрасти
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