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Мерзнут без отопления и горячей воды пациенты горбольницы Бердска

Отопление отключили 22 мая. В некоторых отделениях горбольницы температура достигает лишь 15 градусов. Главврач ЦГБ попросил дать тепло хотя юы в роддом и детскую больницу.

28.05.2018 Автор: Галина Панчева Фото: Курьер. Среда. Бердск 3 коммент.

Мерзнут без отопления и горячей воды пациенты горбольницы Бердска

Холодно не только в отделениях горбольницы, но и во многих квартирах бердчан

Из-за установившейся холодной погоды попросил на совещании чиновников 28 мая подключить отопление хотя бы в роддоме и детских поликлиниках и больнице главврач горбольницы Бердска Юрий Краморов.

— К сожалению, в наших лечебных корпусах температура понизилась, по отдельным корпусам составляет до 15 градусов. Мы поставили калориферы, но хотелось бы, чтобы роддом, детские поликлиники и больницу хотя бы подключить к отоплению. Очень холодно, — рассказал Юрий Краморов.

Директор бердского Комбината бытовых услуг Владимир Воспанчук пояснил, что подключить корпуса частично к отоплению не так-то просто.

Мэр Бердска Евгений Шестернин отметил, что, если для решения данной проблемы нужно постановление, то оно будет.

Горячую воду, как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», отключили во всем городе 27 мая в связи с гидравлическими испытаниями сетей. Возобновят горячее водоснабжение 3 июня.


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Программу по борьбе с онкологией в России пишет Минздрав Включить отопление в роддоме и детской больнице просит главврач ЦГБ Бердска Мерзнут без отопления и горячей воды пациенты горбольницы Бердска

(3) Комментариев

  1. BouH

    А что локальную котельную на роддом и БЭМЗовскую больницу уже демонтировали?

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  2. Аноним

    Краморов перекладывает ответственность с себя на КБУ.
    Какое может быть включение отопления 28 мая???

    У него должны быть на такой случай обогреватели, и главное, нормальные окна и двери в корпусах больницы.

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  3. Ботаник

    Да ладно, выживем; не такое проходили, главное шерстью не обрасти =)

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