Мерзнут без отопления и горячей воды пациенты горбольницы Бердска

Из-за установившейся холодной погоды попросил на совещании чиновников 28 мая подключить отопление хотя бы в роддоме и детских поликлиниках и больнице главврач горбольницы Бердска Юрий Краморов.

— К сожалению, в наших лечебных корпусах температура понизилась, по отдельным корпусам составляет до 15 градусов. Мы поставили калориферы, но хотелось бы, чтобы роддом, детские поликлиники и больницу хотя бы подключить к отоплению. Очень холодно, — рассказал Юрий Краморов.

Директор бердского Комбината бытовых услуг Владимир Воспанчук пояснил, что подключить корпуса частично к отоплению не так-то просто.

Мэр Бердска Евгений Шестернин отметил, что, если для решения данной проблемы нужно постановление, то оно будет.

Горячую воду, как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», отключили во всем городе 27 мая в связи с гидравлическими испытаниями сетей. Возобновят горячее водоснабжение 3 июня.