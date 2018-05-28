Программу по борьбе с онкологией в России пишет Минздрав

Координационный совет при Минздраве России к концу лета подготовит программу по борьбе с онкологическими заболеваниями. Об этом министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова сообщила в опубликованном в понедельник интервью газете «Известия».

«При Минздраве создан специальный координационный совет — программу под нашим руководством разрабатывают более 60 ведущих специалистов страны. Она будет готова в конце лета», — сказала она.

Скворцова отметила, что к задачам Минздрава относятся развитие программы по борьбе с сердечно-сосудистыми заболеваниями и разработка «комплексной, комбинированной онкологической программы».

«Последняя включает много составляющих. От правильной и быстрой диагностики и создания референс-лабораторий (морфологических, иммуногистохимических, генетических) до организации мощных протонных центров, центров онкорадиологии и внедрения новых препаратов: иммунных и таргетных», — пояснила министр.

Президент РФ Владимир Путин ранее в своем послании Федеральному собранию отметил, что в РФ необходимо подготовить и реализовать общенациональную программу по борьбе с онкологией.