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Госдума хочет увеличить МРОТ до 40% зарплаты

Минимальный размер оплаты труда повысили до величины прожиточного минимума работающего человека. Зачем нужен МРОТ, рассказали в прокуратуре Бердска.

28.05.2018 Автор: Анастасия Солодкова Фото: Курьер. Среда. Бердск Нет комментариев

Госдума хочет увеличить МРОТ до 40% зарплаты

Средняя зарплата в Новосибирской области сейчас равна 34,5 тыс. рублей

В Госдуме предлагают установить минимальный размер оплаты труда (МРОТ) на уровне 40% средней заработной платы по стране. Соответствующий законопроект разрабатывает член комитета ГД по социальной политике, вице-президент Конфедерации труда России Олег Шеин. Как рассказал парламентарий RT, такие меры рекомендованы профильными международными организациями.

«Есть подходы, прописанные, в частности, в рекомендациях Международной организации труда и Международного валютного фонда, что минимальная зарплата должна составлять порядка 40% от средней по стране. Мы сейчас работаем над текстом о поэтапном доведении МРОТ до отметки в 40% официальной средней зарплаты», — сказал Шеин.

В России с 1 мая в силу вступил закон, согласно которому МРОТ составил 11 163 рубля. Кроме того, по данным Росстата, в 2017 году среднемесячная начисленная номинальная зарплата была зафиксирована на уровне 39 085 рублей (в апреле 2018 года — 43 550 рублей). В Новосибирской области средняя зарплата, по данным Новосибирскстата, в марте составила 34 534 рубля.

Таким образом, в случае реализации предлагаемого законопроекта размер МРОТ может превысить 15,6 тыс. рублей. По словам Шеина, это не потребует значительных затрат бюджета. «Предыдущее повышение МРОТ, грубо говоря, стоило бюджету примерно 0,1% общих бюджетных издержек. Поэтому и в данном случае все обойдётся, так сказать, десятыми долями», — пояснил депутат. Документ планируется внести на рассмотрение нижней палаты парламента в июле.

Прокуратура разъясняет

В каких случаях применяется МРОТ, «Курьер. Среда. Бердск» пояснила старший помощник прокурора Бердска Анна Белова.

Федеральным законом от 19 июня 2000 года №82-ФЗ «О минимальном размере оплаты труда» предусмотрено три случая, когда применяется МРОТ:
1) для определения минимальной (нижней) границы величины зарплаты при регулировании оплаты труда. Данная минимальная величина не может быть ниже прожиточного минимума трудоспособного населения. Она определяется для работников, оформленных по трудовому договору в соответствии с Трудовым кодексом РФ. Зарплата ниже установленной границы может выплачиваться лишь лицам, работающим на условиях совместительства либо неполный рабочий день;
2) для определения размеров пособий по временной нетрудоспособности, по беременности и родам;
3) для иных целей обязательного социального страхования.
Применять МРОТ для других целей нельзя (ст. 3 Закона №82-ФЗ).

Отметим, что при оплате больничного МРОТ используется в нескольких случаях:
— в расчетном периоде у сотрудника отсутствует официальный доход;
— стаж работы сотрудника меньше шести месяцев;
— средний заработок ниже МРОТ;
— потеря трудоспособности произошла по причине опьянения;
— работник не соблюдал больничный режим без уважительной причины;
работник пропустил медосмотр (в последних трех случаях — на основании п. 21 Положения №375).

Следовательно, для таких работников повышение МРОТ повлияет на размер пособия по временной нетрудоспособности. На выплатах же остальным сотрудникам учреждения повышение МРОТ не скажется.

Чтобы выжить

Прожиточный минимум в Новосибирской области увеличился более чем на 400 рублей, сообщил Новосибирскстат. В четвертом квартале 2017 года размер прожиточного минимума был установлен на уровне 10 316 рублей. В первом квартале 2018-го этот показатель составляет 10 749 рублей (+433 рубля). Размер минимума на трудоспособное население установлен на уровне 11 404 (+466 рублей); пенсионера — 8620 (+314 рублей); ребенка — 11 183 рубля (+ 478 рублей), сообщал «Курьер. Среда. Бердск».

В расчете на среднестатистического жителя региона структура прожиточного минимума состоит из расходов на:
— питание — 42,1% (4528 рублей);.
— непродовольственные товары — 25,3% (2718 рублей);.
— оплату услуг — 25,3% (2718 рублей);.
налоги — 7,3% (785 рублей).

Таким образом, в Новосибирской области соблюдены требования закона — прожиточный минимум трудоспособного человека на 241 рубль превышает минимальный размер оплаты труда.


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