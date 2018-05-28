Вандал изуродовал картину «Иван Грозный» в Третьяковке

Следствие ходатайствует перед судом об аресте мужчины, который повредил картину Ильи Репина «Иван Грозный и сын его Иван» в Третьяковской галерее. Об этом в воскресенье ТАСС сообщили в Замоскворецком суде Москвы.

Серьезные повреждения нанесены картине «Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года» в результате нападения вандала в пятницу вечером — холст прорван в трех местах в центральной части работы на фигуре царевича. Об этом сообщает пресс-служба Третьяковской галереи в субботу.

«В результате ударов толстое стекло, защищавшее работу от колебаний температурно-влажностного режима, было разбито. Картине нанесены серьезные повреждения. Холст прорван в трех местах в центральной части работы на фигуре царевича. От падения стекла сильно пострадала авторская художественная рама. По счастливой случайности самое ценное — изображения лиц и рук царя и царевича — не пострадали», — уточнили в пресс-службе.

«После получения информации о случившемся в музее для принятия неотложных мер по спасению произведения на место происшествия незамедлительно прибыли главный хранитель, реставраторы, руководство службы безопасности музея, а также сотрудники специализированной фирмы по работе с произведениями искусства. <…> По окончании первичных оперативно-следственных мероприятий реставраторы музея провели неотложные аварийные работы — извлечены осколки стекла, произведен демонтаж картины и рамы, после чего работа была изъята из постоянной экспозиции и перенесена в реставрационную мастерскую музея», — добавили в Третьяковке.

Реставраторы галереи изучают последствия нанесенных ударов и работают над последовательной программой по восстановлению произведения. «Среди первоочередных действий — проведение расширенного реставрационного совета с приглашением ведущих специалистов страны», — сообщили в пресс-службе.

В Третьяковке добавили, что гендиректор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова находится в заграничной командировке, но получает оперативную информацию, постоянно контактирует с сотрудниками музея по телефону и сообщает о происходящем руководству Минкультуры РФ.

Уголовное дело

Полицейские в Москве задержали злоумышленника, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

«Вечером в пятницу в полицию от сотрудника охраны Государственной Третьяковской галереи поступило сообщение о повреждении картины. Прибывшими на место сотрудниками полиции был задержан гражданин, который металлическим столбиком ограждения разбил стекло картины и повредил полотно», — сказала Волк.

Возбуждено уголовное дело по статье «Уничтожение или повреждение объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, выявленных объектов культурного наследия, природных комплексов, объектов, взятых под охрану государства, или культурных ценностей)», — отметила она.

Источник ТАСС сообщил, что задержанным оказался 37-летний приезжий из Воронежа. «Задержанный за повреждение картины в Третьяковской галерее 37-летний мужчина пояснил полиции, что повредил картину из-за недостоверности изображенных на полотне исторических фактов», — сказал собеседник агентства. Он добавил, что инцидент произошел около 21:00 в пятницу. По его словам, в Москве мужчина находился без регистрации.

Это уже не первый случай попыток повреждения этой картины. Согласно открытым источникам данных, 16 января 1913 года двадцатидевятилетний иконописец и старообрядец Абрам Балашов нанес по полотну три удара ножом. После этого Репину пришлось заново воссоздавать лица изображенных на нем царя и царевича. Узнав о порче картины, хранитель Третьяковской галереи Егор Хруслов покончил с собой.