Путин одобрил список губернаторов на сентябрьские выборы

Определенность по четырем регионам

Президент Владимир Путин в ближайшее время проведет серию встреч с губернаторами, у которых в этом году истекают полномочия и которые получат поддержку Кремля при выдвижении на новый срок. В преддверии выборов они будут назначены временно исполняющими обязанности, с тем чтобы осенью принять участие в выборной кампании.

Единый день голосования пройдет 9 сентября 2018 года. Прямые губернаторские выборы состоятся в 20 регионах: в 13 — досрочные, в семи — плановые (в них полномочия глав субъектов Федерации истекают в этом году). К последним относятся Москва, Московская, Орловская, Магаданская области, Республика Хакасия, Хабаровский край, Чукотка.

Одобрение идти на очередной срок получат не менее четырех глав регионов, у которых в 2018 году истекает срок полномочий, рассказали РБК пять собеседников, близких к администрации президента. Это мэр Москвы Сергей Собянин, губернаторы Московской и Владимирской областей — Андрей Воробьев и Светлана Орлова, а также глава Хабаровского края Вячеслав Шпорт.

Встречи Владимира Путина с главами этих регионов могут состояться в начале июня, добавил еще один источник, близкий к администрации президента.

Согласованные намерения

Сергей Собянин уже объявлял публично о своем намерении баллотироваться на новый срок. В минувшую субботу он сделал это вновь. О своем решении участвовать в выборах мэра Собянин заявил в ходе празднования дня рождения проекта «Активный гражданин» в Парке Горького. Собянин объяснил это ответственностью за начатые при нем проекты.

«Мы развернули программы, огромные проекты. Они настолько масштабны, настолько огромны и настолько трудны, что требуют того, чтобы мы вместе это продолжали. Я чувствую огромную ответственность за то, что москвичи поверили в эти проекты, поддержали их, и мы вместе работаем над ними», — сказал мэр российской столицы.

Окончательно согласовано также выдвижение главы Подмосковья Андрея Воробьева, уточнили два собеседника, близких к Кремлю. Еще в марте, в разгар протестов против мусорного полигона в Волоколамском районе Подмосковья, федеральный чиновник говорил РБК, что в Кремле «исходят из того, что Воробьев пойдет на второй срок». Собеседник РБК отмечал, что «полигону 40 лет, и эту проблему создал не нынешний губернатор», а также выражал надежду, что ситуация будет разрешена «при общей помощи [федерального центра]».

Источник, близкий к Кремлю, сказал РБК, что мусорный скандал негативно сказался на рейтинге Воробьева, но ситуацию можно исправить во время предвыборной кампании.

Сам глава Подмосковья в апреле заявил, что ему очень нравится его работа и он готовится к выборам.

Источник в руководстве Хабаровского края сообщил РБК, что глава региона также готовится участвовать в кампании. «Он пойдет [на выборы]», — заявил собеседник РБК.

Ранее источник, близкий к администрации президента, рассказывал РБК, что Шпорт готов был отказаться баллотироваться на новый срок. Губернаторский пост он занимает с 2009 года, сейчас завершается его второй срок.

У главы Владимирской области Светланы Орловой, которая является «варягом» для региона, есть определенные проблемы во взаимоотношениях с местными элитами, которые она так и не смогла решить за время своего руководства, — это могло помешать ей получить одобрение пойти на второй срок, ранее говорили два близких к Кремлю собеседника РБК. Но в итоге решение было принято в ее пользу. При этом учитывалось, что Владимирская область на президентских выборах показала высокий уровень поддержки Владимира Путина — он получил там 73,65% голосов, уточняет один из источников.

Индивидуально-консервативный подход

Уже по правительственным назначениям стало понятно, что Путин настроен консервативно и не собирается разбрасываться кадрами, убежден политолог Аббас Галлямов. «Этот подход он сохранил и в отношении губернаторов, — пояснил он РБК. — Никто из названных глав регионов не является провальным, а значит, с точки зрения президента, менять их незачем».

По мнению политконсультанта Дмитрия Фетисова, универсального объяснения кадровым решениям по кандидатурам идущих на следующий срок губернаторов нет. «К Шпорту нет особых претензий у Кремля, — сказал он РБК. — Нет претензий и к Орловой, кроме ее возраста, но очевидно, что ей не нашли замену». Собянин в отличие от них политический «тяжеловес» и пользуется доверием Кремля.

Претензии же к Воробьеву, в отличие от других губернаторов в списке на переизбрание, у федерального центра могут быть. Например, нет заметного улучшения в социальной сфере Подмосковья — качество работы образовательных учреждений в регионе низкое, говорит Фетисов. У Воробьева также есть конфликты с местными элитами, напоминает эксперт. Вряд ли забыли наверху и о ситуации со свалками — Воробьев пока мало что сделал для того, чтобы проблемы эти решить. «Но у него есть сильные покровители — к примеру, министр обороны Сергей Шойгу. Поэтому, возможно, ему дадут еще один шанс», — заключил эксперт.