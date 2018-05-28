За 182 рубля в сутки накормят задержанных в ИВС полиции Бердска

Отдел МВД по Бердску разместил на сайте госзакупок контракт на организацию ежедневного трехразового горячего питания лиц, находящихся в изоляторе временного содержания.

Согласно условиям контракта стоимость питания на 1 человека в сутки (завтрак, обед, ужин) составляет не более 182 рублей, суточная вместимость изолятора — не более 31 человека. Максимальная цена контракта — 380 тыс. рубле, эти деньги будут выделены из федерального бюджета.

Скромный рацион обитателя изолятора будет складываться из 20 позиций, прописанных в техническом задании. В сутки по нормам питания среди прочего заключенным положено 100 граммов мяса, столько же рыбы, картофель, овощи, макаронные изделия, чай и кисель. Существуют различия в рационе в зависимости от пола заключенного, молока женщинам выдают больше, а хлеба меньше.

Оговаривается в техзадании и температура пищи, которую привозит в изолятор заказчик. Горячие блюда (супы и т. д., соусы, напитки) – не ниже 75 градусов, вторые блюда и гарниры – не ниже 65 градусов, холодные напитки – не выше 14 градусов.