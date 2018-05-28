Сгорели двое пенсионеров в частном доме в Новосибирской области

В Новосибирской области следователи устанавливают обстоятельства смерти двух человек в результате пожара. Об этом сегодня, 28 мая, сообщил старший помощник руководителя регионального управления СКР Дмитрий Чечулин.

27 мая в ходе тушения пожара в жилом доме, расположенном на улице Иванова в селе Сидоровка Колыванского района обнаружены два трупа.

— По предварительным данным установлено, что в доме распивали алкогольные напитки двое мужчин 64 и 67 — лет, кроме того, в доме находилась 56 –летняя женщина и двое несовершеннолетних детей. В обеденное время женщина увидела, что произошло возгорание мебели (дивана) где мужчины распивали спиртные напитки, она вывела детей из горящего дома, вернулась за мужчинами, спасти не смогла, после чего сама выбралась из окутанного огнем дома, — рассказал подробности Чечулин.

По данному факту Коченевским межрайонным следственным отделом организовано проведение уголовно-процессуальной проверки.

В настоящее время следователь СКР выясняет причину пожара, назначена пожарно-техническая экспертиза. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

По данным областного управления МЧС, неосторожность при курении послужила причиной пожара с гибелью двух человек в селе Сидоровка Колыванского района. Погибли двое пенсионеров, 1950-го и 1954 годов рождения. На момент прибытия первого подразделения пожарной охраны частный дом и надворные постройки горели открытым огнем.

Пожарно-спасательным подразделениям удалось не допустить дальнейшего распространения огня. Общая площадь пожара составила 230 кв. метров. На тушение привлекались 8 человек личного состава, 3 единицы техники.