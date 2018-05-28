Увеличить расходы ПФР почти на 100 млрд рублей просит правительство

Правительство внесло в Госдуму законопроект, предполагающий увеличить расходы Пенсионного фонда на более чем 92 миллиарда рублей. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте кабмина в субботу.

Как говорится в пояснительной записке, документ предусматривает корректировку основных параметров бюджета ПФР на 2018 год с учетом итогов социально-экономического развития в 2017 году.

Правительство отмечает, что по итогам прошлого года у фонда остались средства, поэтому в этом году из федерального бюджета в ПФР направят меньше денег. При этом общий объем расходов фонда увеличится до 8,53 триллионов.

Ранее сообщалось, что кабмин одобрил законопроект о поправках в бюджет Пенсионного фонда на 2018 год и на плановый период 2019-2020 годов.