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Увеличить расходы ПФР почти на 100 млрд рублей просит правительство

Общий объем расходов Пенсионного фонда увеличится до 8,53 трлн рублей. Денег дадут меньше, так как у ПФ остались средства.

28.05.2018 Фото: pixabay Один комментарий

Увеличить расходы ПФР почти на 100 млрд рублей просит правительство

В прошлом году ПФ сэкономил

Правительство внесло в Госдуму законопроект, предполагающий увеличить расходы Пенсионного фонда на более чем 92 миллиарда рублей. Соответствующее распоряжение опубликовано  на сайте кабмина в субботу.

Как говорится в пояснительной записке, документ предусматривает корректировку основных параметров бюджета ПФР на 2018 год с учетом итогов социально-экономического развития в 2017 году.

Правительство отмечает, что по итогам прошлого года у фонда остались средства, поэтому в этом году из федерального бюджета в ПФР направят меньше денег. При этом общий объем расходов фонда увеличится до 8,53 триллионов.

Ранее сообщалось, что кабмин одобрил законопроект о поправках в бюджет Пенсионного фонда на 2018 год и на плановый период 2019-2020 годов.


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(1) Комментарий

  1. Аноним

    вопрос к пенсионерам-с 01,04,2018 года обещали повышение пенсии- кому то повысили выплату?

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